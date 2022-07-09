墮胎權推翻 亞裔受虐婦女處境更危險

最高法院推翻「羅訴韋德案」判例後，亞洲移民婦女受到語言、文化等因素影響，遭受性暴力攻擊之後，可以選擇的途徑比以往減少許多。圖為亞裔婦女參加舊金山抗議高院裁決活動。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例後，身為家暴 倖存者的亞裔婦女處境恐變得更加危險，數十州將禁止或嚴格限縮婦女墮胎 之際，亞洲移民 婦女受到語言、文化等因素影響，遭性暴力攻擊後，可以選擇的途徑比以往減少許多。

報導指出，住在德州休士頓地區的一名東南亞移民婦女由於資源有限，長期遭受丈夫性暴力、禁止避孕，鼓起勇氣企圖逃跑卻發現懷孕，妊娠期間持續忍受丈夫拳打腳踢，直到產下孩子後第三年，才在家暴受害者關懷組織「達亞」(Daya)協助下離開丈夫。

專家指出，移民婦女原本就是家庭暴力風險較高的族群，「羅訴韋德案」判例推翻後，失去墮胎選項，讓這些婦女處境變得更加危險。專家指出，亞裔移民婦女由於英語不好以及文化觀念影響，即使遭受家暴也沒有對外求助。

「性別暴力亞太研究中心」(Asian Pacific Institute of Gender Based Violence)統計指出，全美近25%亞太裔婦女曾在家遭性暴力，某些特定族裔淪為受害者的比例更高，高達64%的印度裔及巴基斯坦裔婦女曾被家暴。

研究人員指出，沒有人可依靠的移民婦女面對家暴威脅時處境最危險，經常因遭逼迫而導致懷孕。

關懷組織「倖存者組織聯盟崛起」(Survivors, Organizations, and Allies -Rising，SOAR)東南亞倖存者事務部執行主任多希(Amrita Doshi)指出，家暴受害婦女經常因此懷孕而需要墮胎，如今墮胎權在多州受到限制，受害婦女可能因為財務困難、懷孕期間身體不適等因素，無法離開動家暴環境，各種虐待也將越演越烈。

多希表示，家暴婦女懷孕期間頭號死因為他殺，平均每六名遭家暴婦女中，就有一人在懷孕期間第一次受虐待；她說，隨著「羅訴韋德案」判例推翻，問題將變得更嚴重。