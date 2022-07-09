440億元併購推特 馬斯克喊卡

世界首富馬斯克以440億元收購推特案可能告終，但距離併購案結束恐還有一大段路要走。(美聯社)

世界首富馬斯克 (Elon Musk)8日由律師代表致信推特 公司(Twitter)董事會，以推特的虛假帳戶和其他因素為由，表示要取消440億元收購協議。

馬斯克律師在信中表示，因為推特「嚴重違反協議中多項條款」，且在簽訂協議時有「虛假和誤導的陳述」，因而決定終止收購推特。

對此交易破局，推特沒有立即回應；目前尚不清楚推特董事會是否接受10億元分手費，或者就此筆交易案展開法庭訴訟。

受此消息衝擊，推特盤後股價 下跌約7%。

根據提交美國證交會(SEC)文件中所披露的這封信，律師事務所Skadden Arps 律師林格勒(Mike Ringler)指責推特未遵守合約義務。

林格勒說，推特沒有應馬斯克要求提供相關商業訊息。馬斯克此前曾說，他想評估推特可獲利每日活躍用戶中僅約5%是垃圾帳戶(spam account，又稱機器人帳戶)的說詞；林格勒指稱，推特未能或拒絕提供這些訊息，有時卻提供不完整或不可用的訊息。

林格勒還指陳推特違反合併協議，因為有「嚴重不準確的陳述」， 這是根據馬斯克自己對推特平台垃圾帳戶的初步審查；推特此前曾說，不可能僅根據公開訊息計算垃圾帳戶，而且專家團隊審查的數據達5% 。

林格勒說，這項分析仍在進行，但所有跡象表明，推特所提mDAU公開披露訊息虛假、或者嚴重誤導。

此外，林格勒又稱，推特違反協議義務，在更改正常業務流程前(指最近裁員)未獲馬斯克同意。

「華盛頓郵報」前一天即獨家報導，這筆交易處於危險中，預計馬斯克團隊可能採取激烈行動。

馬斯克如今正式尋求退出收購交易，但這椿傳奇大事距終點恐還有一大段距離。

根據協議，馬斯克一旦退出，須同意支付10億元，如果推特不贊同馬斯克退出的理由，仍可尋求馬斯克堅持最初協議、或藉由訴訟爭取更大金額。

推特有理由尋求馬斯克遵守最初條款。自從董事會宣布接受他每股54.2元收購該公司以來，股價大跌；收購公告發布日收盤價每股51.7元，8日收盤價跌至36.81元。