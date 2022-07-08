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舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世

編譯陳韻涵／綜合7日電
舊金山動物園最年邁的麥哲倫企鵝「Captain Eo」6日去世，享年40歲。(美聯社)
舊金山動物園最年邁的麥哲倫企鵝「Captain Eo」6日去世，享年40歲。(美聯社)

舊金山動物園與植物園(San Francisco Zoo & Gardens)表示，園區最年邁的麥哲倫企鵝(Magellanic penguin)6日逝世，享年40歲；這隻名為「艦長」(Captain Eo)的雄性企鵝，是全球人工飼養的企鵝中，最長壽的企鵝。

園方表示，麥哲倫企鵝通常可以活20到30年，而40歲的「艦長」遠比同類長壽，但「艦長」晚年幾乎失明，需要特別照顧與餵食。

「艦長」得名自980年代由傑克遜(Michael Jackson)執導的迪士尼樂園(Disneyland)短片，而牠也是舊金山動物園企鵝園中僅存的開園元老。

麥哲倫企鵝原生於南美洲，身長可達2呎，重達14磅。 

「艦長」1984年來到舊金山動物園，當時的企鵝島(Penguin Island)共有52隻麥哲倫企鵝；企鵝島模擬野外天然棲地環境，有遼闊水池和許多洞穴岩壁。

企鵝島園區助理保育員布朗(Quinn Brown)說，「艦長」的個性類似「不落俗套的老紳士」。

布朗說：「牠不會跟同伴搶魚吃，或為搶食而推擠其他企鵝，牠會安靜有禮地坐在岩石海灘上，等輪到牠時，再把魚叼走、游走或帶回巢穴，牠很獨特。」

園方表示，「艦長」共有26個孩子、31個孫子和八個曾孫，許多子嗣在全美各地的動物園或機構。

布朗說，「雖然我們再也無緣見到艦長英姿，但牠會永遠留存在我們的心中，牠代表園區歷史和企鵝世界的一部分，牠永遠不會被遺忘」。

動物園 舊金山 迪士尼

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