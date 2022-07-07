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盜賣死者器官 科羅拉多州殯儀館負責人認罪 恐囚20年

編譯柯立偉╱綜合6日電
科羅拉多州Sunset Mesa殯儀館負責人梅根‧赫斯2016年受訪的檔案照。(路透)
科羅拉多州Sunset Mesa殯儀館負責人梅根‧赫斯2016年受訪的檔案照。(路透)

科羅拉多州殯儀館「Sunset Mesa」被指控在2018年以前長期未經死者家屬許可，盜賣屍體給研究機構；案經多年偵查，殯儀館負責人梅根‧赫斯(Megan Hess)5日對郵件詐欺認罪，面臨最高20年監禁。

法庭文件指出，被告赫斯承認數年來欺騙了十幾個為已故親人尋求火葬服務的家庭，然而她卻在向死者家屬收取1000元的「火化服務費」後，把屍體出售給科研機構，兩頭賺錢；赫斯甚至還在家屬不知情的情況下把屍體肢解，將屍體的不同部位販售給不同單位。

此外，赫斯還把對清寒家庭表示「為他們免費火化」，卻也是把屍體賣給科研機構。

除了盜賣屍體賺錢外，赫斯在「交貨」前還會檢查屍體身上有沒有什麼值錢的物件；聯邦調查局(FBI)就指控，赫斯曾把某具屍體上的金牙拆下來，典當得手4萬元。

檢方表示，赫斯的行為原本並未被外界察覺，但2018年路透記者在一份報導中揭露赫斯的違法勾當，部分經Sunset Mesa處理親人喪事的家屬因而將他們所收到的骨灰送驗，結果卻發現部分「骨灰」是混凝土。

至於買進這些屍體的科研機構則因為對赫斯盜賣屍體一事毫不知情，並非共犯結構的一環，因而不在檢方起訴範圍；檢察官指出，偵查期間FBI人員在赫斯住宅中搜出大量假造簽名的「捐贈屍體同意書」，因而認定買進屍體從事科學研究的機構不構成犯罪。

事實上，不論在哪一州，除非本於「科研目的」，否則基於商業目的買賣人體器官均於法所禁，但各州對於「科研目的」均沒有明確規範；此案爆發後，科州已立法加強監管科研機構屍體買賣行為。

科羅拉多州殯儀館「Sunset Mesa」被指控在2018年以前長期未經死者遺屬...
科羅拉多州殯儀館「Sunset Mesa」被指控在2018年以前長期未經死者遺屬許可，盜賣屍體給研究機構。(CBS電視台截圖)

FBI 梅根 科羅拉多州

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