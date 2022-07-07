曾惹怒川普 前FBI首長柯米、麥凱博遭國稅局查稅

被前總統川普視為「仇人」的前聯調局長柯米和前代局長麥凱博，都曾被國稅局查稅。圖為柯米2018年12月前往眾院司法委員會作證。(Getty Images)

紐約時報 報導，曾經惹怒前總統川普 的前任聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)、前任聯邦調查局代理局長的麥凱博(Andrew McCabe)，都曾遭到國稅局 (IRS)查稅。

根據統計，2017年有將近1億5300萬納稅人報稅，遭到查稅的約有5000人，換算起來大約每3萬600名納稅人中會有一人被查稅；當時被查稅的對象之一，就是被川普開除的前調查局長柯米。

柯米被川普認為不夠忠心，而且對「通俄案」調查窮追不捨。川普開除柯米之後，仍然經常抨擊柯米，指控柯米叛國，要求柯米必須受到懲處。柯米後來出版爆料書的版稅收入，也成為川普公開抱怨的話題。

紐約時報報導，柯米是在2019年接到通知，2017年報稅稅表遭到國稅局查稅。

柯米掌理聯邦調查局時期的副局長，後來升任代理局長的麥凱博，2019年報稅稅表則被國稅局查稅。麥凱博遭司法部監督組織指控誤導調查局調查人員而遭拔官。報導指出，麥凱博與柯米一樣都被川普視為「仇人」。

報導指出，柯米與麥凱博都是夫妻合併報稅，因此兩人的妻子同樣也被國稅局查稅。紐約時報報導，柯米與麥凱博都出示了國稅局的查稅通知函，但兩人並不知道另一人也被查稅，直到接受紐約時報記者訪問時才得知。

紐約時報分析，曾經身為聯邦調查局高層首長的兩位官員都被查稅，是否純屬巧合，還是兩人稅表出現相似的某種異常狀況而引起國稅局注意，令人納悶。還是查稅與川普執政時期的司法部一度對柯米、麥凱博啟動犯罪調查有關，但調查結果是兩人都沒有遭到起訴。

報導指出，另一種可能則是，川普任內的聯邦政府機關或國稅局，像前總統尼克森時期一樣，被執政者用來做為政治工具，對政府官員施壓。

2013年至2017年間擔任國稅局局長的柯斯基寧(John Koskinen)指出，對納稅人來說，被查稅的感覺好像被雷擊中一樣，而且被查稅的機率其實很低。

柯斯基寧說，關鍵問題在於，雷擊是否又出現在同一個地點，「當然某些人曾遇過這種狀況，但絕大多數的人是碰不到的，因此就算不是反對川普的民眾，也會覺得事有蹊蹺」。

川普任命的現任國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)拒絕受訪，僅發表書面聲明表示，對於查稅對象的挑選並沒有任何影響權力。