洛城男子槍殺饒舌歌手 陪審團：一級謀殺罪名成立　

加州洛杉磯縣陪審團6日裁定，霍爾德（見圖）2019年槍殺饒舌歌手尼普塞赫索的一級謀殺罪名成立。(美聯社)

加州洛杉磯 郡陪審團6日裁定，32歲男子霍爾德(Eric Holder Jr.)2019年槍殺饒舌歌手尼普塞赫索(Nipsey Hussle)的一級謀殺罪名成立。

陪審團裁定，霍爾德在現場槍擊 另外兩名男子的兩項故意殺人未遂罪成立，而沒有採納檢方要求對他定罪兩項謀殺未遂的建議。陪審團宣讀有罪判詞時，霍爾德沒有任何反應。

死時33歲的尼普塞赫索當時是饒舌樂壇的明日之星，曾獲艾美獎 提名，他的死訊傳出，轟動一時。

九名女性和三名男性組成的陪審團經過兩天六小時的審議做出裁決後，因為裁決書出現了錯別字，迫使陪審員重新回到審議室更正和重新簽名。法官定9月15日宣布刑期，霍爾德可能被判終身監禁。

陪審團的審案因受疫情影響而經常延誤，如今這一持續三年多的法律戰終於落幕。

霍爾德和尼普塞赫索相識多年，他們從小都是同一個南洛杉磯街幫派的成員，兩人2019年在尼普塞赫索的一間服裝店外偶遇，最終發生導致尼普塞赫索喪命的槍擊。

大量證據都指向霍爾德，包括目擊者和監控鏡頭都顯示霍爾德的抵達、開槍和離去時間；律師不否認霍爾德是槍手，但請求陪審團以較輕的故意過失殺人定罪。

槍案發生前，有傳言說霍爾德在與尼普塞赫索談話，重點是霍爾德是官方線民。律師認為，被尼普塞赫索這樣的名人指責為告密者，使得霍爾德被激怒，「激發起他的憤怒與強烈情感」，因此不是一級謀殺。

檢方對陪審團說，從兩人交談到開槍的時間是九分鐘，這麼長的時間足可進行預謀謀殺，而預謀是一級謀殺的先決條件，陪審團同意檢方的這一看法。