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餐飲業控哄抬肉價 中資史密斯菲爾德食品公司4200萬和解

編譯周芳苑╱綜合6日電
中資企業史密斯菲爾德食品公司將支付4200 萬美元，針對被控哄抬肉價的訴訟案與餐飲暨餐飲業者和解。(美聯社)
中資企業史密斯菲爾德食品公司將支付4200 萬美元，針對被控哄抬肉價的訴訟案與餐飲暨餐飲業者和解。(美聯社)

中資企業史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)將支付4200萬元，針對被控哄抬肉價的訴訟案與餐飲暨餐飲業者和解；該訴訟指責這家肉廠與其他公司合謀抬高豬肉價格。和解案將使人們更擔心肉品業缺乏競爭將影響肉價。

律師5日開始通知受和解影響的公司。史密斯菲爾德先前以8300萬元與另一批豬肉買家和解，巴西最大跨國食品加工集團JBS 同意針對豬肉訴訟向餐飲和餐飲業者支付1275萬元；今年稍早，JBS還表示將支付5250萬元解決類似的牛肉價格操縱訴訟。

史密斯菲爾德和JBS都不承認有不當行為。

餐飲公司指責控制全美70%以上豬肉產量的肉類加工廠2009年起協調限制供應，進而抬高豬肉價格。

針對其他主要豬肉生產商的訴訟仍在審理中，包括荷美爾(Hormel)、泰森食品(Tyson Foods)、Seaboard Foods 和 Triumph Foods，另一被告是這些肉品廠商賴以分享價格、產能和需求等機密訊息的數據庫公司 Agri Stats。

肉品業者辯稱，供需是用來驅動價格，並不是反競爭的行為，但該行業調控供需的作法已受到白宮、國會議員和工商團體質疑。

明尼蘇達州聯邦法官擬於10月舉行聽證會，評估是否要批准史密斯菲爾德和解協議，但4月已初步批准。

白宮 明尼蘇達州 巴西

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