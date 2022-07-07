佛密2州「反墮胎」派占上風 挺墮胎陣營：抗爭到底

密西西比州地方法院駁回該州唯一墮胎診所的提告，拒絕擋下密州更嚴格限制墮胎法於7日生效，該診所也被迫於6日關門 。圖為診所醫生雪莉．漢姆林與記者交談。(美聯社)

佛羅里達州禁止懷孕15周以上墮胎 的嚴限法律，1日被聯邦巡迴法院擋下，但州議會立即上訴，自動凍結了法院的臨時禁制令，禁止墮胎法5日持續生效；密西西比州傑克遜市地方法院則駁回該州唯一墮胎診所的提告，拒絕擋下密州更嚴格限制墮胎法於7日生效。

傑克遜市女性健康組織(Jackson Women's Health Organization)引述1998年密州最高院 的裁決，說州憲保障的隱私權包括墮胎權，該州限制墮胎，尤其是限制懷孕六周以上墮胎的法律，違背州憲法。但地方法院法官哈爾佛德(Debbra Halford)反駁說，州最高法院是根據聯邦最高院羅訴維德案1973年的裁決，如今高院既已推翻該裁決，密州最高法院即不應維持1998年的裁決。

聯邦最高院兩周前推翻1973年針對「羅訴韋德案」裁決，撤銷對婦女墮胎權的保護後，直接啟動13州全面或嚴格禁止墮胎的法律，密州就是其中一州。

佛州 和密州支持墮胎的團體決意上訴，延長墮胎權的法庭戰。佛州墮胎診所和民權聯盟、生殖權中心等社團誓言持續奮鬥，直到禁止懷孕15周以上墮胎的法律「永遠不得實施」。

聯邦最高院把墮胎法的主導權下放給州政府，肯塔基、路易西安納和猶他州的法院已裁定，禁止墮胎的法律暫時不生效；德州高等法院准許州政府「民事執行」1973年之前的禁止墮胎法；俄亥俄州最高院則拒絕擋下禁止懷孕六周以上墮胎的法律。