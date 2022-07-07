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聯邦上訴法院聽證DACA計畫 移民憂被驅出境聚紐奧良示威維權

編譯孫梁╱綜合6日電
位於紐奧良的第五巡迴上訴法院6日聽取「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)是否應繼續運作的訴訟辯論。圖為支持該計畫者在法院外舉牌聲援。(美聯社)
位於紐奧良的第五巡迴上訴法院6日聽取「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)是否應繼續運作的訴訟辯論。圖為支持該計畫者在法院外舉牌聲援。(美聯社)

移民維權人士6日向紐奧良挺進，準備在聯邦第五上訴巡迴法院開始聽證前舉行靜坐，以挽救前總統歐巴馬時代的「暫緩遣返幼年來美者」計畫(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)，防止成千上萬這項計畫的受益人被驅逐出境。

德州的聯邦地區法官去年裁決DACA計畫非法，但被上訴，不過法官同時也表示，DACA計畫的受益人可不受裁決的影響。

司法部、新澤西州和移民維權組織對DACA計畫的捍衛，得到亞馬遜、谷歌和微軟等大公司的企業聯盟的支持，企業表示，DACA計畫的許多受益人已成為員工、消費者和就業創造者。

德州和其他八個共和黨的州認為，DACA計畫的發布沒有經過正當的法律和行政程序，包括沒有公告和徵求意見，而且允許移民非法滯留損害了他們的經濟和預算。德州的律師提控說，「DACA計畫增大了社會服務、醫療健保和教育的支出，傷害了州府財政，僅是德州的醫療補助計畫(Medicaid)，無證移民就消耗了數千萬元資金。」

但DACA計畫的支持者認為，德州證明不了終止DACA計畫可降低州府的開銷，而且DACA計畫屬於聯邦政府的職權。支持者還認為，德州無視事實，DACA計畫的受益人實際是降低了德州的費用，因為他們中的許多人有工作、有健康保險、有房屋，並且繳納資助學校的房地產稅。

「墨西哥裔法律教育基金」(MALDEF)的律師說：「德州和其他共和黨的州不能將他們的財政問題歸咎於DACA計畫，他們沒有受到DACA計畫的傷害，聯邦法院無權就此案舉行聽證。」

移民維權組織表示，許多DACA計畫的受益人已將美國視為母國，遣返將產生嚴重後果，影響他們的家庭，他們是超過25萬美國公民的家長，70%的DACA受益人都有直系親屬是美國公民。

前總統歐巴馬2012年以行政令方式宣布DACA計畫後，不斷受到司法挑戰，前總統川普的廢止令被聯邦最高法院駁回後，德州又提出新的司法挑戰。

德州 移民 美國公民

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