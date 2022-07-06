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強烈雷暴襲中西部5州 天空出現詭異綠光

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強烈雷暴襲中西部5州 天空出現詭異綠光

編譯孫梁／綜合6日電
強烈對流風暴橫掃五州，時速近百哩強風讓天空變綠，圖為風暴中的南達科他州。(取自推特)
強烈對流風暴橫掃五州，時速近百哩強風讓天空變綠，圖為風暴中的南達科他州。(取自推特)

中西部和大平原地區5日出現快速移動、範圍廣泛、破壞力極大的雷暴天氣，100哩寬的強風有如龍捲風般掠過南達科他和愛阿華州的部分地區、內布拉斯加、明尼蘇達和伊利諾州，部分州的陣風時速近百哩，電線桿和樹木被吹倒，降下壘球般大小的冰雹，造成門窗破損、機棚和穀倉被毀，數以萬計的用戶斷電，部分地區更出現整個天空一片綠的景象。

強風來襲時，南達科他州休倫鎮(Huron)的陣風時速96哩，艾加鎮(Agar)是時速91哩，麥納鎮(Miner)的時速99哩。從南達科他到伊利諾州都有電線桿和樹木倒地，部分倒下的電線桿和樹木砸中了房屋和車輛，數萬戶居民的供電中斷。

強風襲擊前，數萬民眾目睹到天空變色，彷彿是綠色的霓虹燈，天際線泛著磷光。

美國氣象學會和國家氣象局表示，移動迅速的大面積風暴天氣屬於「德雷科」(derecho)，也就是強烈對流風暴，波及的地區至少400哩長、寬60哩以上，陣風時速超過75哩。中西部地區5日的強烈風暴是典型的德雷科，南達科他州許多城鎮紀錄的陣風時速為84哩到99哩，內州巴特鎮(Butte)是82哩，愛阿華州哈特利鎮(Hartley)為79哩，明州馬諾利亞鎮(Magnolia)是64哩。南達科他州Sioux Falls鎮的時速58哩強風連續了45分鐘，陣風達80哩。

強風襲來時天空變綠引發人們的好奇心，在社群媒體驚嘆天空的景色奇異，數十名愛好者逐風而行，其中許多人從未見過彩色天空。專家指出，風暴中的大量水珠和冰雹濾掉了所有顏色的波長，只剩下藍色的波長穿透到雲層下方，而藍色與傍晚時分日落產生的紅黃色相融合，形成了綠色天空。

科學家認為，高溫助長了中西部地區5日的雷暴天氣，人為造成的氣候變遷促使氣溫升高，可能加劇雷暴天候的形成。

氣象部門在密切追蹤雷暴的移動路線，中午時分宣布提高警戒級別，發布從南達科他州東部到明州西南部和愛州北部一帶有強烈雷暴天氣的警告。衛星雲圖顯示，雷暴移動期間吞噬了東方的溫暖潮濕氣流；到5日晚間，強烈對流風暴移動了至少500哩。

風暴 南達科他州 明州

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