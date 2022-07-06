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最高法院推翻墮胎權 超過5成民眾不挺 亞裔最不贊同

中央社／華盛頓6日專電
聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為亞利桑那州首府鳳凰城市的州最高法院前反對廢除墮胎權。(美聯社)
聯邦最高法院上月裁定墮胎權違憲後，如何墮胎的限制，重歸各州權限。圖為亞利桑那州首府鳳凰城市的州最高法院前反對廢除墮胎權。(美聯社)

在最高法院做出推翻墮胎權的重大裁決後，一項最新民調顯示，57%受訪民眾不贊同最高法院的裁決，62%的民眾認為在所有或是大多數情況下，墮胎應合法。

保守派成員居多數的美國最高法院，在6月24日表決推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，這項新的裁定賦予全美各州禁止墮胎的權力。

在裁決出爐後，皮尤研究中心（Pew Research Center）隨即進行一項民調，了解民眾對最高法院裁決的看法。

根據今天公布的民調結果，57%受訪者不贊成最高法院推翻墮胎權的裁決，當中有43%表達強烈反對；另方面，在支持這項裁決的41%受訪者中，25%民眾高度支持。

對於墮胎權合法的看法會因黨派支持不同而有分歧。約82%的民主黨人或傾向民主黨的獨立人士不贊同最高法院裁決，其中66%強烈反對；共和黨人與傾向共和黨的獨立人士有70%贊成這項裁決，高度支持的比重則有48%。

調查發現，62%受訪者認為墮胎在所有（29%）或多數（33%）情況下應該合法；36%民眾認為在所有（8%）或多數（28%）情況下都應是非法行為。這部分調查同樣有明顯的黨派分歧，84%民主黨支持者認為所有或多數情況應合法，共和黨支持者比例為38%。

在種族差異上，多數亞裔、非裔受訪者是最不贊同最高法院裁決的族群，分別為72%與67%。

年齡方面，年輕人較老年人更不支持這項裁決。69%的30歲以下成年人表示反對，其中強烈反對的比重為55%。50歲以及50歲以上的中老年人則存在分歧，反對與贊成分別為51%與48%。

宗教信仰是墮胎權爭議的根本因素之一。民調顯示，71%的白人福音教派教徒贊同最高法院裁決，強烈支持的比重高達54%；但68%的非裔新教教徒反對這項裁決，48%強烈反對。相形之下，非福音教派的白人新教徒、天主教徒的看法則顯得分歧。

這項調查於6月27日至7月4日針對全美6174名成年人進行，抽樣誤差為正負1.8個百分點。

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