新州=墮胎庇護州 立法保護墮胎權 禁配合他州調查

新州州長墨菲日前簽署多項法令及一項506億元的州預算，其中4500萬元用於擴大計畫生育及墮胎服務，並為有關診所作安全升級。(美聯社)

在聯邦最高法院推翻墮胎 憲法保護權後，多個民主黨執政州繼續維護墮胎權，甚至歡迎外州有需要的婦女前來，其中新澤西州 更採取立法措施提供保護，儼然成為墮胎庇護州。

民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)簽署多項法令及一項506億元的州預算，其中4500萬元用於擴大計畫生育及墮胎服務，並升級診所安全。

他簽署的兩條法令包括禁止新州 允許將某人因墮胎而引渡到另一個州起訴、保護新州墮胎婦女的醫療記錄隱私、為來自禁止墮胎州的相關醫療專業人員提供執照，以及禁止任何州機構或雇員配合其他州調查墮胎。

墨菲在一個社區中心舉行的簽字儀式上說，這些法例將使新州成為每個美國女性的自由燈塔。

有關法案的主要發起人、民主黨籍州參議員妮亞‧吉爾(Nia Gill)在儀式上發言說，新州仍然是女性有權控制自己身體的地方，但仍必須作好捍衛所有權利的準備。她指出，在墮胎憲法保護權被推翻後，包括獲得避孕藥、避孕工具以及同性關係、同性婚姻等都受到威脅。

法令的另一個發起人、州眾議員麗莎‧斯溫 (Lisa Swain) 表示，婦女的墮胎選擇權，絕不能由她們所處的地方及環境來決定。

新澤西州正式立法加強保護墮胎權後，預料會吸引大量來自禁止墮胎州的婦女來尋求墮胎服務，為了滿足需求，獲准做墮胎手術的醫療專業人員持續增加。新州醫藥考試委員會去年批准了高級執業護士、醫生助理、認證護士及認證助產士都可以做人工流產手術。