憑電影看過CPR 10歲雙胞兒勇救溺水父

46歲的哈西格(中)日前在自家後院泳池游泳時突然溺水，多虧10歲的雙胞胎兒子(左和右)臨危不亂，把老爸從鬼門關搶救回來。(abc3340電視台截圖)

46歲的哈西格(Brad Hassig)日前與他10歲大的雙胞胎兒子和11歲大的鄰居小孩，在阿拉巴馬州 山溪(Mountain Brook)自家後院泳池游泳時，身為在場唯一成人，哈西格突然溺水，多虧家中兩名男孩臨危不亂，一個衝去街上求救打911，一個想起電影 看過的心肺復甦術(CPR)逕自施救，把老爸從鬼門關搶救回來。

事件發生在6月14日下午4點左右，哈西格進行自己例行常做的水下呼吸練習，潛入水下，一次屏住呼吸約一分鐘，然後重新浮出水面；哈西格說，這種呼吸練習讓他很放鬆，以前也常這麼做，從未遇過問題，但這次他潛下水約五呎左右，卻失去知覺。

三名男孩很快注意到哈西格未再浮上水面，兒子克里斯蒂安(Christian)當即戴上護目鏡鑽入水裡，看到父親毫無生氣地躺在池底。克里斯蒂安說：「我看到他的臉開始變藍，非常可怕。」他記得自己邊哭邊大叫：「爸爸不好了！」從那時起，「我們專注於挽救我爸的生命」。

克里斯蒂安和雙胞胎兄弟布里登(Bridon)及鄰居男孩艾伯特(Sam Ebert)把重約185磅的哈西格揹到肩上，拉上泳池台階。由於沒有任何一個小孩有手機 ，父親的手機被鎖，克里斯蒂安衝上街求助。與此同時，布里登開始對父親進行心肺復甦術。

布里登從未學過CPR，但一家人看過多次的電影「虎克船長」(Hook)和「沙地傳奇」(The Sandlot)都有CPR場景。布里登說，儘管驚慌失措，但他很快就想到那些電影，決定試著執行；他先將父親的頭向後靠，然後努力按壓胸部和口對口人工呼吸。布里登說：「我只知道我必須這樣做。」人工呼吸進行不久，哈西格就醒來、咳出泡沫、血液和水，布里登說：「這可能是我一生中最感動的時刻。」

克里斯蒂安攔住一名汽車駕駛、撥打911，醫護人員幾分鐘後趕到，一位心臟病專家鄰居聽到警報聲，衝來協助檢查哈西格的脈搏。當哈西格睜開眼睛時，發現「一片混亂，到處都是人。」後來，哈西格被送往醫院，醫生診斷他缺氧、肺部積水和呼吸急促，並告訴他，這並非潛在疾病引發，而是他心率和血壓在水下迅速下降的結果。哈西格在加護病房接受24小時監測後，已出院回家。

在差點溺死大約一周後，哈西格決定重回泳池，他說：「我必須向孩子們展現勇敢面對恐懼，繼續前進。我也很高興我做到了。」哈西格也積極在社區安排CPR培訓課程；他深深相信，提高意識，「有可能挽救另一條生命」。