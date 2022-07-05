在學生鼻上貼「我沒什麼好話說」費城老師涉歧視被開除

賓州徹斯特郡特教老師里特因在一名非裔學生臉上貼寫有「我沒什麼好話說」的膠帶，被學校解聘。(CBS費城地方電視台截圖)

賓州徹斯特郡(Chester)科茨維爾市(Coatesville)28歲的特教老師奧德拉•里特(Audra Ritter)，因5月在一名非裔 學生臉上貼了寫有「我沒什麼好話說」的膠帶，被學校指控種族歧視 ，並對學生心理健康造成負面影響，因而被認定為不適任遭解聘。

據當地媒體報導，里特任教於科茨維爾市的北布蘭迪懷恩中學(North Brandywine Middle School)，5月4日當天因為一名學生情緒激動，而拿出膠帶貼在學生臉上；校方指出，學生當下深覺「被侮辱與冒犯」，隨後便申訴要求不再上里特的課；然而，里特獲悉後還威脅要報復這名學生。

因此，校方指控里特違反多項教育 及教師行為準則；里特則在教評會上辯稱，當時這個孩子在課堂上對其他學生大吼大叫，為了讓他平靜下來，才用一個「有幽默感」的方式安撫他，且貼上膠帶後，學生不但沒生氣，還笑得很開心，隨後就安靜下來了。

里特說：「我承認我確實把膠帶貼在學生臉上，但教評會不能只看這個行為而忽略了整件事的由來，而且我跟這個學生平常相處得很好；再者，我也沒有因為他是非裔就歧視他，指控我基於種族主義而在學生臉上貼膠帶的證據在哪裡？我對教評會的最終決定感到失望與沮喪。」

另一方面，由於里特身兼教師工會主席，因而校內有輿論認為這是校方對里特的蓄意打壓；該校不具名教師指出，里特2019年就曾被學校以誤判學生閱讀測驗結果為由解雇，最後還是向教育廳申訴才得以翻盤留任。