食藥局促製藥商 新版新冠疫苗 須抗變種病毒

政府要求今秋推出改進版新冠疫苗，以應付變種病毒。(美聯社)

食藥局 （FDA）上周五通知疫苗廠商，今秋推出的新冠疫苗，須能對付變種病毒 ，至於「更新」版疫苗能抵抗的變種病毒，是去年冬天傳播最厲害的omicron變種，還是後來衍生出來的BA.4和BA.5變種？食藥局還沒決定。

目前全國所有確診病例，至少一半是感染omicron BA.4或BA.5變種引起，還沒有打頭兩劑和補強劑的人，原有的疫苗仍有防止重症與死亡的功效，最佳「組合」當然是基本抵抗力加上抗變種的更新版疫苗。

可是，大家都還在賭，入秋天氣變冷後，目前已知的omicron變種威脅較大？還是「還未被發現」的、更新的變種傳播力最強？這也許還沒出現的變種，會不會出現？沒人有把握。

食藥局希望得到的最新疫苗，要有原版疫苗的基本防護力，加上對抗某一變種病毒株的「雙重效益」，流感疫苗 的設計，就是基於同樣的原理，每年「更新」，要能夠對付最新流行的四種病毒株。

食藥局科學顧問群建議，今秋出爐的疫苗，兼具對抗omicron某一變種的功效，食藥局因此要求輝瑞、默德納等疫苗廠商設法提升新版疫苗的功能，事實上，這兩大疫苗商已在測試能夠對付omicron最初變種的疫苗補強劑。測試結果，安全又有效。於是，兩家疫苗商正在趕工製造比目前補強劑更「強」的疫苗，預計10月問世。

輝瑞還進一步研製了更具補強作用的疫苗，目前仍在測試是否能夠抵抗比食藥局要求還更新的變種病毒株。發言人匹茲(Jerica Pitts)說，「我們持續在收集對BA.4/5所做研究的資料，能夠提出結論時，會和各界聯絡報告。」

默德納已告知食藥局顧問群，如果要對付比目前流行還更新的病毒株，它打算推出的補強疫苗，要延遲一個月推出。

政府建議，5歲以上的國民趕快打第一劑補強疫苗，50歲以上也可打第二針補強劑。頭三針對年長者的防護力有見下降，第四針可恢復抵抗力。