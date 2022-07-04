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乾旱+野火 多城取消國慶煙火 部分地區改無人機演出、演唱會

編譯徐薏茹／綜合3日電
聖路易在周末施放煙火，慶祝國慶。(美聯社)
聖路易在周末施放煙火，慶祝國慶。(美聯社)

乾燥植被加上缺乏降水，導致西部75%以上區域正面臨嚴重乾旱，幾個城市已決定取消國慶煙火秀，第一線人員與政府官員也向大眾警示國慶施放煙火的風險，部分城市則改採非傳統路線，打算以創新的表演歡慶國慶假期。

全國消防協會(NFPA)統計顯示，2018年約1萬9500起火災由煙火引起；2014年至2018年年度平均數據表明，煙火引發的火災中有將近30%在國慶日當天施放。

波士頓港在周末施放煙火，慶祝國慶。(美聯社)
波士頓港在周末施放煙火，慶祝國慶。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)分析全國跨部門消防中心(NIFC)數據，指出過去八年國慶假期間新野火的數量激增。

加州消防局大隊長赫吉(John Heggie)表示：「俄勒岡州一直到墨西哥都是特別脆弱的地區，加州全區都很脆弱。」消防巡邏隊將出勤取締，對於非法煙火活動零容忍。

科羅拉多州路易維爾(Louisville)決定照常舉行煙火秀，該城市希望官方施放煙火能夠「減少非法私人煙火秀的數量」消防單位將積極監控煙火表演。

芝加哥在密西根湖畔施放煙火。(美聯社)
芝加哥在密西根湖畔施放煙火。(美聯社)

科羅拉多州半數以上的區域正經歷乾旱，環境充滿引發野火的高風險因子，該州僅開放專業人士且經許可的煙火表演，其餘之外的煙火皆視同違法。

加州北太浩湖(North Lake Tahoe)去年才發生卡爾多大火，今年該地區將直接跳過傳統煙火，以無人機演出燈光秀。

克萊蒙特市(Claremont)今年舉辦免費的社區演唱會代替煙火秀，該市已實施限水令，新聞稿中表示：「煙火秀前幾天必須大量澆水，大約需要65萬加侖的水。」

佛州迪士尼樂園白天施放煙火。(美聯社)
佛州迪士尼樂園白天施放煙火。(美聯社)

新墨西哥州州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)4月底簽屬行政命令，敦促郡、市及地方政府考慮禁止某些煙火。

新墨西哥州史上最大的野火仍在持續燃燒，阿布奎基等城市也採取行動預防進一步的災害，阿布奎基禁止在公共場合施放煙火，但允許零售商店及攤商在城市限制下買賣煙火。

消防法令指示：「如果標示寫著『警告』(WARNING)，就是非法，若寫著『注意』(CAUTION)，那就表示合法的。」

阿布奎基在假日前已經開始巡視市內，政府也警告，違反規定者將被傳訊，並且強制出庭。

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