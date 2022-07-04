「小小兵2」票房首周破億 力拚國慶假期最佳紀錄

「小小兵2：格魯的崛起」首映直衝票房冠軍，有望創下國慶假期周末史上最佳首映票房紀錄。(美聯社)

環球影業動畫系列電影「小小兵2：格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru)挾帶超強人氣回歸，首周上映票房破億，截至周日北美吸金約1億850萬元，直衝票房冠軍，環球估計國慶假期收假將賣出1億2790萬元，有望創下國慶假期周末史上最佳首映票房紀錄。

截至周日，「小小兵2」全球票房累計2億220萬元；環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)指出：「每個市場的表現都非常好。」再一次證明家庭電影觀眾已準備好回到電影院 。

「小小兵2」吸引所有年齡層的觀眾，根據電影數據網站PostTrak調查，12%為10歲以下的年幼影迷。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「許多個月以來，有人認為家庭電影觀眾不打算回到戲院觀影，我們可以放心了。」本次續作原定2020年暑假上映，受到疫情 影響，推延兩年才終於與觀眾見面。

華裔 巨星楊紫瓊也參與本集演出，為新登場的功夫大師「周師父」配音，成為續作一大亮點。

「小小兵2」目前在爛番茄網站的新鮮度為72%，CinemaScore評分為A。

本作為2010年「神偷奶爸」(Despicable Me)的衍生作品，系列電影在全球累積超高人氣，全球票房吸金超過37億元。

另一懷舊經典電影續作「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)上映第六周已賣破10億元，上周再進帳2550萬元，票房排名第二，人氣居高不下。

傳奇搖滾巨星傳記電影「貓王艾維斯」(Elvis)排名第三，上映第二周票房僅下滑39%，國內票房累計6730萬元；系列電影最終章「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World: Dominion)排名第四；「闇黑電話」(The Black Phone)排名第五。

根據Comscore的數據，本次國慶長周末假期有望成為疫情時代以來最佳的票房表現之一，下周即將上映的漫威超級英雄強片「雷神索爾：愛與雷霆」 (Thor: Love and Thunder)預計將延續此旺勢。