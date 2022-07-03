煙火還在貨櫃裡 人手不知何處尋 多城沒有國慶煙火秀

全美有多個城市因為缺煙火或缺人工，不得不延期或取消原訂七月四日施放的煙火秀。(Getty Images)

儘管今年許多人都期待七月四日可以「正常」參加因疫情 中斷兩年後的國慶日慶祝活動，但全美有多個城市因為缺煙火或缺人工，不得不延期或取消原訂七月四日施放的煙火秀。

其中，堪薩斯州渥太華市（Ottawa）國慶日煙火秀已決定延後兩個月，等到九月四日、也就是勞動節的前一天才會施放；原因是：今年2月訂購的煙火，至今仍滯留在從中國運來的貨船上。「我們討厭打破傳統，」渥太華市國慶日慶典聯合主席埃文斯 (Tiffany Evans) 說：「雖然這不是我們能掌控的，但我們還是覺得讓社區失望了。」

因為無法及時獲得足夠的煙火，有些城市甚至完全取消國慶煙火秀。其中，亞利桑納鳳凰城就取消了全部三場煙花表演。至於明尼阿波利斯則因為其他原因取消：施放煙火的公園施工中，公園沒有足夠人員可以確保場地。

華府郊區的維吉尼亞州 費爾法克斯（Fairfax）煙火秀必須晚一天舉行，因為以前固定提供煙火服務的公司找不到煙火師傅；第二家供應廠商只有七月五日有空；該市發言人表示，「煙火秀還是要辦。」

亞利桑納州 鳳凰城郊區的噴泉山（Fountain Hills）則將煙火秀提前到七月一日舉行，因為七月四日當天煙火公司沒有人手。「這個轉變很大，」該鎮娛樂經理艾爾斯（Linda Ayres）說：「我們希望明年一切都會順利。」

今年煙火師傅奇缺。美國煙火製造術協會（American Pyrotechnics Association）執行總監赫克曼 (Julie Heckman) 表示，由於疫情期間各項慶祝活動、音樂會等聚會都被取消，沒有工作可做的情況下，有些師傅改從事其他工作，其中一些人再也沒有回到煙火行業。要成為合格煙火師可能需要數年時間，還得依據各州規定取得各種許可證，赫克曼說：「總不能從街上拉人來做這件事。」

美國國家煙花協會（National Fireworks Association）會長豪澤（Steve Houser）說：「很多施放煙火者白天可能是醫生，一年中只有兩天擔任煙火師。由於需要所有許可證，現在很多人都不想再搞這麼多麻煩事。」