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馬州1婦女5年3次刮中大獎 除了幸運還靠直覺

編譯柯立偉／綜合2日電
圖為馬里蘭州的10萬元刮刮樂獎券。(取自馬州樂透局)
圖為馬里蘭州的10萬元刮刮樂獎券。(取自馬州樂透局)

一名來自馬里蘭州威科米科郡(Wicomico)的婦女「又」中獎了，這是她在五年內第三度中了刮刮樂的10萬元大獎；當被問及有沒有什麼中獎的秘訣時，她表示雖然自己有遵循一些方法，但能中獎的最大因素還是因為幸運。

中獎人說：「樂透公司上月27日打電話告訴我中了10萬元，獲悉時我簡直不敢相信，我立刻打給我丈夫，告訴他『我們又中獎了』。」

這位年約30歲的全職媽媽說，她還要再研究一下如何運用這筆獎金，不過目前已先暫時將所有金額先存入孩子的銀行帳戶。

至於中獎的訣竅，她表示中獎最重要的因素還是幸運，但她確實有注意到此次中獎的這款「幸運彩票」(Lucky)自去年9月首次亮相以來，只開出大約20張的10萬元大獎，與樂透公司宣稱的「60張10萬元大獎」還有40張的差距，因此比起其他類型的刮刮樂，「幸運彩票」顯然有較高的中獎率。

即便決定買什麼刮刮樂，「在哪裡買」就變成了另一個傷腦筋的問題；中獎人說：「我最後有點憑直覺，在馬德拉泉(Mardela Springs)的鵝溪便利店(Goose Creek)購買，因為他們幾周前才剛售出一張高額獎金彩券，我希望還有一點殘餘的幸運眷顧那個地方。」

同樣幸運的不只她；維吉尼亞州2月也有一名婦女瑪莉．艾略特(Mary Elliot)不慎把中獎彩券丟掉，差點領不到11萬元的大獎，所幸最後有找回來；維吉尼亞彩票公司的官員說：「雖然那張彩票上的咖啡污漬嚴重影響電腦判讀，不過上面的號碼仍然可用肉眼清楚辨識，不影響中獎權益。」

維吉尼亞州 咖啡 馬里蘭州

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