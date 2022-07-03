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迪士尼「杯麵！」跨性別角色 教小孩買衛生棉 有罵有讚

編譯徐薏茹／綜合2日電
一位身穿跨性別旗幟襯衫男子遞給杯麵一盒衛生棉說「我都選有翅膀的(衛生棉)」。(取自推特)
一位身穿跨性別旗幟襯衫男子遞給杯麵一盒衛生棉說「我都選有翅膀的(衛生棉)」。(取自推特)

Disney+推出熱門動畫電影「大英雄天團」(Big Hero 6)衍生劇「杯麵！」(Baymax！)，編劇在其中一集安排跨性別角色在超市購買衛生棉的橋段，引發網友正反兩極評價。

在引發話題的該集中，機器人「杯麵」停在生理用品區前，為12歲的女孩買衛生棉，杯麵向其他顧客求助，其中有一位身穿跨性別旗幟襯衫的男子遞給杯麵一盒衛生棉，告訴杯麵：「我都選有翅膀的(衛生棉)。」

迪士尼本周在YouTube頻道分享該片段。

德州眾議員史拉頓(Bryan Slaton)率先發砲，他在推特上抨擊：「這太病態太奇怪了，我們必須保護孩子，這些病態的大人想要性別化孩子。」

福和市星報(Fort Worth Star-Telegram)評論者妮可·羅素(Nicole Russell)在推特發文：「我有四個小孩，他們8歲到15歲，他們也會看這部影集，這個片段會讓他們全部都覺得不舒服。目的是什麼？」

保守派作家羅福(Christopher Rufo)也在推特上分享該片段，他指責迪士尼試圖「重新設計圍繞孩子與性別的對話」。

但並非每位家長皆不認同，有網友強調國內許多年輕女孩的生理期從10歲就已經開始。

一名推特用戶L. McMill發文表示：「小孩也有生理期，根據統計，生理期開始的年齡比以前還早。談論經期，以及當經期提前來臨且不可怕時該如何照顧自己，這是件好事。」

一名父親稱讚迪士尼，他的推特貼文說：「這更像是『正常化』男人為女兒或其他女性購買女性用品的舉動，應該完全沒問題。」

本次引起討論的片段中，比起公開討論成年經歷的開放態度，許多家長對於跨性別角色提供生理期建議更感到驚訝。

迪士尼最近宣布，未來公司目標希望讓半數的角色代表少數群體，如LGBT+族群。

自從迪士尼公開反對佛羅里達州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)的「不說同性戀」法案(Don't Say Gay)後，該公司就一直深陷政治交火中。

迪士尼 推特 跨性別

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