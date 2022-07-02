國慶長假 舉國皆熱 中部有暴風 西部乾旱

今年國慶長假，氣象預報舉國皆熱，中部有暴風，慎防風災，西部等旱熱地，最好不要施放煙火。圖為佛蒙特州一名父親帶著七歲兒子採草莓。(美聯社)

根據氣象預報，今年國慶長假舉國皆熱，中部有暴風，慎防風災，西部等旱熱地，避免施放煙火。

本土48州約有一半正逢植物茂盛、氣候乾旱期，往年紀錄顯示，國慶煙火導致野火倍增，官方呼籲，乾旱燠熱地區，最好不要放煙火。

露營地的營火在西部各州也可能導致野火蔓延，釀成災害，尤其其中五分之二嚴重乾旱地區更須注意。

美國乾旱監視中心(U.S. Drought Monitor)說，各地水庫水位極低，目前最嚴重的是加州和內華達州，直到6日都沒有降雨預報，只有新墨西哥和科羅拉多輛周受西南季風影響，即日起到4日可能有局部雷陣雨。

東北部從賓州 到緬因州，2日起可能出現雷陣雨；新英格蘭 西部、賓州和紐約州2日開始就很潮濕，長島、康州海岸地區要提防暴風；賓州和紐約州午後氣溫將達華氏80多度，新英格蘭北部和西部受氣流影響，溫度70幾度；95號州際高速公路兩側走廊包括波士頓、普洛維頓斯、哈特福、紐約和紐瓦克等城市，傍晚也在強烈暴風雷的威脅範圍。

同樣一陣暴風往南，將掃向華府、巴爾的摩、費城等都市，維尼吉亞南端3日仍可能出現暴風雨，4日轉為晴朗、乾旱天氣。

南北兩卡羅來納州2日下午可能有局部雷風暴 ，翌日擴及兩卡全州和佛州；7月4日當天氣候穩定。密西西比、阿拉巴馬和路易斯安納州則有可能出現小面積的雷風暴。

中部、北部平原和中西部，這幾天隨時都有可能出現強烈雷陣雨風暴；更往北內布拉斯加、南北達科達州、中西部北部和玉米帶，氣溫將達80多度，德州和奧克拉荷馬州高達98、99度，偶而破百度。