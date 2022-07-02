紐時：羅訴韋德案推翻後 德州貧婦生子誰養？

憲法保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」被最高法院推翻，圖為婦女團體在法院外舉牌抗議。(Getty Images)

紐約時報 1日報導，保障婦女墮胎 權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻後，如今就連某些立場最堅定的反墮胎人士都說，德州 在挑戰墮胎的過程中，對於弱勢婦女保護不夠、準備不足，貧窮婦女由於無法墮胎而生下孩子的嬰兒潮，如何教養恐成問題。

報導指出，最高法院6月24日推翻「羅訴韋德案」，名叫凱森(Cason)的男嬰兩天後出生，成為德州進入「後羅訴韋德案(post-Roe)時期」的首批出生嬰兒之一。凱森的27歲母親匿名受訪時說，自己非常愛孩子，也覺得算得上好媽媽，卻養不起孩子。

過去幾十年裡，德州保守派領袖持續限縮婦女墮胎，同時刪減社會支出及公費醫療服務，如今就連某些立場最堅定的反墮胎人士都坦承，對於貧窮婦女無法墮胎而將生下的嬰兒潮，德州其實準備不夠。

反墮胎非營利組織「藍色避風港牧場」(Blue Haven Ranch)創辦人薛拉克曼(Aubrey Schlackman)說，原本以為「羅訴韋德案」被推翻後，州政府將立即為對於弱勢婦女懷孕生產提供資源協助，「但遺憾的是，現實與期望之間出現落差」。凱森與母親目前在「藍色避風港牧場」協助下獲得安置。

薛拉克曼指出：「我們主張限制墮胎，可是我們並未做好足以應付嬰兒潮出現的準備，我知道的其他非營利組織，同樣也都沒有準備。」

報導指出，德州的產婦死亡率在全國排名屬於最差的幾州之一，其中非洲裔產婦死亡率最高。德州的嬰兒死亡率(infant mortality rate)在2020年間為每1000名新生兒中超過五名嬰兒死亡。

禁止妊娠六周以上墮胎的德州「心跳法」2021年上路後，根據紐約時報統計分析，德州墮胎率僅下降約10%，因為許多德州婦女前往外州墮胎，或者透過郵寄取得墮胎藥。然而，這兩種管道對於貧窮婦女來說都是負擔不起的。

德州大學奧斯汀校區(University of Texas at Austin)法律系教授塞培爾(Elizabeth Sepper)指出，假設10%的孕婦無法墮胎，因此而出生的嬰兒人數也相當可觀。