我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

紐時：羅訴韋德案推翻後 德州貧婦生子誰養？

記者顏伶如／綜合報導
憲法保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」被最高法院推翻，圖為婦女團體在法院外舉牌抗議。(Getty Images)
憲法保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」被最高法院推翻，圖為婦女團體在法院外舉牌抗議。(Getty Images)

紐約時報1日報導，保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻後，如今就連某些立場最堅定的反墮胎人士都說，德州在挑戰墮胎的過程中，對於弱勢婦女保護不夠、準備不足，貧窮婦女由於無法墮胎而生下孩子的嬰兒潮，如何教養恐成問題。

報導指出，最高法院6月24日推翻「羅訴韋德案」，名叫凱森(Cason)的男嬰兩天後出生，成為德州進入「後羅訴韋德案(post-Roe)時期」的首批出生嬰兒之一。凱森的27歲母親匿名受訪時說，自己非常愛孩子，也覺得算得上好媽媽，卻養不起孩子。

過去幾十年裡，德州保守派領袖持續限縮婦女墮胎，同時刪減社會支出及公費醫療服務，如今就連某些立場最堅定的反墮胎人士都坦承，對於貧窮婦女無法墮胎而將生下的嬰兒潮，德州其實準備不夠。

反墮胎非營利組織「藍色避風港牧場」(Blue Haven Ranch)創辦人薛拉克曼(Aubrey Schlackman)說，原本以為「羅訴韋德案」被推翻後，州政府將立即為對於弱勢婦女懷孕生產提供資源協助，「但遺憾的是，現實與期望之間出現落差」。凱森與母親目前在「藍色避風港牧場」協助下獲得安置。

薛拉克曼指出：「我們主張限制墮胎，可是我們並未做好足以應付嬰兒潮出現的準備，我知道的其他非營利組織，同樣也都沒有準備。」

報導指出，德州的產婦死亡率在全國排名屬於最差的幾州之一，其中非洲裔產婦死亡率最高。德州的嬰兒死亡率(infant mortality rate)在2020年間為每1000名新生兒中超過五名嬰兒死亡。

禁止妊娠六周以上墮胎的德州「心跳法」2021年上路後，根據紐約時報統計分析，德州墮胎率僅下降約10%，因為許多德州婦女前往外州墮胎，或者透過郵寄取得墮胎藥。然而，這兩種管道對於貧窮婦女來說都是負擔不起的。

德州大學奧斯汀校區(University of Texas at Austin)法律系教授塞培爾(Elizabeth Sepper)指出，假設10%的孕婦無法墮胎，因此而出生的嬰兒人數也相當可觀。

墮胎 德州 紐約時報

上一則

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

下一則

國慶長假 舉國皆熱 中部有暴風 西部乾旱

延伸閱讀

拜登警告：紅州可能逮捕跨州墮胎婦 聯邦將供墮胎藥

拜登警告：紅州可能逮捕跨州墮胎婦 聯邦將供墮胎藥
德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄
「永遠庇護之地」 華州禁警察配合外州查墮胎

「永遠庇護之地」 華州禁警察配合外州查墮胎

紐時：羅訴韋德案推翻後 德州貧窮婦女生孩子誰養？

紐時：羅訴韋德案推翻後 德州貧窮婦女生孩子誰養？

熱門新聞

聯邦調查人員在追緝一起仿冒名牌案件的過程中，發現名為World Olivet Assembly的華人教會組織，疑似為美中兩地犯罪集團洗錢。圖擷自World Olivet Assembly網站

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

2022-06-28 10:57
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

2022-06-24 19:19
紐約市長亞當斯籲請民眾協尋槍手。(Getty Images)

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

2022-06-30 00:46
黛安‧韓卓克斯身價116億元，連續五年摘下「富比世」雜誌「美國白手起家女富豪」榜首。(取材自臉書)

身價116億 美白手起家女富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

2022-06-28 22:59
維吉尼亞州警方28日說，一個嬰兒被意外地遺忘在車上死後數小時，他的父親寫下自殺聲明隨即自盡。(取材自推特)

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

2022-06-29 20:40
「紐約時報」專文報導，台灣鹹酥雞在美愈來愈受歡迎。圖為台灣雞排。(美聯社)

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

2022-06-30 11:17

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%