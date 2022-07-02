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哥倫比亞大學退出「美國新聞與世界報導」大學排名

編譯洪毅／綜合1日電
由於數學教授賽德斯對提交數據的質疑，哥倫比亞大學不會參與「美國新聞與世界報導」將在9月初發布的新版大學排名。圖為哥大圖書館。(Getty Images)
由於數學教授賽德斯對提交數據的質疑，哥倫比亞大學不會參與「美國新聞與世界報導」將在9月初發布的新版大學排名。圖為哥大圖書館。(Getty Images)

常春藤名校之一的哥倫比亞大學(Columbia University)30日晚間宣布，由於該校數學教授賽德斯(Michael Thaddeus)對提交數據的質疑，哥大將不會參與「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)將在9月初發布的新版大學排名。

紐約時報報導，賽德斯於今年2月發表長達21頁的文章，質疑哥倫比亞大學提交「美國新聞與世界報導」的數據「不準確、可疑，或具高度誤導性」，這些數據包括班級內的師生比，或美化在課業上的支出及教職員的學歷等；賽德斯還進一步質疑該刊物發表的大學排名的價值及其準確性。

哥倫比亞大學起初對外表示，他們相信提交的數據是準確的；但在下一版大學排名數據提交截止日的前一天，哥大副校長瑪莉‧博伊斯(Mary Boyce)表示，由於事關誠信，需要更多時間審核數據的收集及提交過程，故哥大暫不參加下一版大學排名。

哥倫比亞大學發言人張本恩(Ben Chang)表示，重返該大學排名的時間未定，並拒絕評論賽德斯的質疑；賽德斯則說，哥大目前依然未對他的質疑有實質性回應。

在「美國新聞與世界報導」最新版的大學排名中，哥倫比亞大學位居全國第二，與哈佛、麻省理工學院並列，僅次於普林斯頓大學；賽德斯說，1988年哥大在此排名僅位列第18位，「為什麼可以如此顯著地提升？」

但不論如何，身為常春藤聯盟大學之一，哥倫比亞大學就算只是暫時退出美國新聞與世界報導的大學排名，也足夠讓這份排名的聲望受損，甚至可能讓其他大學跟進考慮退出。

事實上，對「美國新聞與世界報導」大學排名的批評及質疑由來已久，常有批評指排名迫使大學只能專注於數據；外界也批評指該排名過度著重於大學的校產及聲名。

「美國新聞與世界報導」大學排名亦非第一次引爭議，南加州大學教育學院因發現提交的數據不準確而退出排名，而愛默蕾大學、天普大學等名校，都曾傳出過造假數據。

哥倫比亞大學 哥大 常春藤

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