美國各地取消或延後國慶煙火秀 因缺工、供應鏈問題

全美各地今年紛紛取消或延後國慶煙火秀。美聯社

在美國迎接國慶日假期之際，全美各地卻紛紛取消或延後4日舉行的國慶煙火秀，今年許多城市和城鎮可能將安靜許多。

Business Insider報導，這是因煙火（以及煙火秀工作人員）短缺所致，造成煙火及人手短缺的原因則是供應鏈 運輸延誤，以及疫情 造成的就業 變動。這些問題，再加上環境風險，使得許多地方政府將煙火秀延後數日、甚至數月，或乾脆完全取消。

鳳凰城當局在官網表示，已取消今年三大煙火秀，因外包廠商礙於「持續的供應鏈問題」，無法為這類活動取得煙火。華爾街日報指出，堪薩斯州的渥太華（Ottawa）郡也遭遇同樣問題，當地訂購的煙火還卡在從中國來的船上，因此將原定4日舉行的國慶煙火秀，延到兩個月後。

但對一些大城市來說，問題並非煙火不夠，而是施放煙火的工作人員不夠。美國煙火協會執行董事Julie Heckman說，許多煙火技師在新冠疫情期間改行，因為慶祝、演唱會等施放大型煙火的活動變少。有些人再也沒重操舊就業。

維吉尼亞州的費爾法克斯（Fairfax）因此受影響，當地居民5日才看得到國慶煙火秀。

但短缺並不是影響煙花秀的唯一原因。亞利桑納州的旗桿市（Flagstaff）今年春季經歷野火，導致數百戶家庭需撤離當地，因此當地今年將用雷射燈光秀來取代傳統的煙火秀。