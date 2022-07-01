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加州通過環保新法 6年不可回收塑膠至少減30%

中央社／洛杉磯30日綜合外電報導
加州今天通過具有雄心的新法，要求在6年內將不可回收塑膠至少減少30%。（美聯社）
加州今天通過具有雄心的新法，要求在6年內將不可回收塑膠至少減少30%。（美聯社）

加州今天通過具有雄心的新法，要求在6年內將不可回收塑膠至少減少30%，同時也讓製造商承擔責任。

法新社報導，根據非營利新聞機構CalMatters說法，新法措施目的在解決持續存在的塑膠垃圾問題，在加州，大約85%塑膠廢棄物最終進入垃圾掩埋場。

加州州長紐森（Gavin Newsom）今天簽署新法後說：「加州不容許塑膠垃圾充斥水道，使其難以暢通。我們會追究汙染者的責任，並從源頭削減塑膠。」

稍早加州參議會一致通過法案，眾議會則是在昨天通過。

根據新法規定，到了2028年1月1日，加州至少30%的塑膠包裝可回收，到了2032年比例提高到65%。

新法也要求在3年內將不可回收的發泡聚苯乙烯（俗稱保麗龍）減少25%，如果不能實現這個目標，將全面禁止使用。

與此同時，一次性塑膠容器在2032年前必須減少25%。

非營利環保組織「大自然保護協會」（The Nature Conservancy）表示：「這是全美最全面的塑膠垃圾減量立法。」

新法將塑膠廢棄物的責任從使用者轉移到生產者身上，此舉受到環保團體喝采。

新法明定，不遵守這些措施的公司，最高每天罰款5萬美元。

法案撰寫人、加州參議員艾倫（Ben Allen）推文說：「現在是加州領導全國和世界遏制塑膠危機的時候了。我們的地球不能再等。」

加州 紐森 參議員

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