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人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

生活開銷負擔加重 民主黨流失搖擺州亞裔支持者

記者顏伶如／綜合報導
調查顯示，生活開銷負擔加重與憂心經濟發展等因素，讓民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州亞太裔選民支持。(Getty Images)
調查顯示，生活開銷負擔加重與憂心經濟發展等因素，讓民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州亞太裔選民支持。(Getty Images)

公民參與倡議組織「正義讓我們團結」(Justice Unites Us)委託網路民調機構Civiqs完成的調查顯示，生活開銷負擔加重與憂心經濟發展等因素，讓民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州(swing states)亞太裔選民支持。

民調結果顯示，在幾個搖擺州原本傾向支持民主黨的亞裔和太平洋島民(Asian Americans and Pacific Islanders，AAPIs)已改變態度，民主黨期中選舉的國會席次及州長選舉選情，恐將受到重大衝擊。

民調結果指出，在威斯康辛州、亞利桑納州、賓州及喬治亞州等四個決戰州，亞太裔選民現在對民主黨的支持程度，都比2020年大選時降低，從原本的53%變成現在的43%。

亞太裔選民是美國選民人口組成中，成長最為迅速的族群，目前約占全美總人口的8%。根據2020年大選出口民調，拜登總統獲得61%亞太裔選民支持。

Civiqs在今年6月10至14日進行的這項最新調查結果顯示，亞太裔選民最關切的議題包括生活開銷、就業、槍枝管控、選舉公平。

「正義讓我們團結」共同主席、俄亥俄州辛辛那提首位亞裔市長普雷瓦爾(Aftab Pureval)在聲明中指出，在11月選舉凝聚亞太裔選民支持，對民主黨而言非常重要。

普雷瓦爾說：「民主黨若想在11月選舉獲勝，就一定要動員亞太裔社區，我們現在就要開始行動。」

他說，受到選舉氛圍改變影響，民主黨明顯處於劣勢，「但如果我們投注心力好好動員及催票，在亞裔選民方面仍然有著極大的機會」。

民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州亞太裔選民支持。(美聯社)
民主黨流失對選情具有關鍵影響的搖擺州亞太裔選民支持。(美聯社)

民主黨 民調 亞裔

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