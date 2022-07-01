路透：國會暴動聽證會 川普發脾氣爆粗口 德桑提斯成大贏家

路透分析指出，共和黨籍佛州州長德桑提斯是調查國會暴動聽證會的最大贏家。(美聯社)

眾院國會暴亂調查委員會在本周聽證會上，透過證人證詞描述前總統川普 爆粗口、發脾氣等言行，民主黨陣營希望選民能夠記取教訓，不再把票投給川普。路透30日報導，從政治角度來看，聽證會引發後續效應中，最大贏家就是盛傳有意在2024年大選中角逐總統大位的共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)。

目前為止，川普與德桑提斯都未宣布角逐2024年總統大選；路透分析，雖然受到各種爆料影響，川普政治韌性十足，依舊是共和黨內最有影響力的人物，但各種跡象顯示，德桑提斯政治行情正在一路走高。

重量級共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)說，與他有固定聯絡的150名共和黨金主中，半年前支持川普與支持德桑提斯的比率約為75%比25%，如今則變成高達三分之二的金主支持德桑提斯出任2024年共和黨總統候選人。

艾柏爾哈特說：「金主圈都已做好準備，希望看到新氣象。」他說，他個人立場是支持川普也支持德桑提斯，只不過對於德桑提斯出線抱持較多熱切期待。

面對11月連任選舉，德桑提斯政治獻金帳戶最新申報紀錄顯示，今年6月中旬擁有1億1000多萬元資金。相較之下，川普的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會在今年5月底則為1億多元資金。

共和黨選舉策士海耶(Douglas Heye)表示，前白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)對眾院調查國會暴亂特別委員會作證後，川普便在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表否認聲明，由此可見川普已體認到哈欽森證詞的殺傷力有多大。

海耶說，哈欽森證詞對於有意問鼎2024的其他人來說都是利多消息，「也讓共和黨陣營能夠順勢與川普進一步切割，不管是候選人或選民都一樣」。