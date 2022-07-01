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3.6億勁球 獎落佛蒙特一票獨得

編譯孫梁／綜合30日電
29日晚開出的勁球獎券號碼顯示，3億6670萬元頭獎落在佛蒙特州，為首次在該州開出頭獎。(Getty Images)
29日晚開出的勁球獎券號碼顯示，3億6670萬元頭獎落在佛蒙特州，為首次在該州開出頭獎。(Getty Images)

29日晚開出的勁球頭獎(Powerball jackpot)顯示，獎金高達3億6670萬元的頭獎由佛蒙特州賣出的一票獨中，這也是在該州首次開出頭獎；中獎者尚未出面，但售出獎券的米德伯里鎮(Middlebury)的商店已開始慶祝。

一名顧客說，頭獎令人興奮，他也經常在這家店買彩票，但這次有頭獎的時候卻沒買，幸運是降到贏家的頭上。

這組價值3億6670萬元的頭獎號碼為8、40、49、58、63，勁球號碼14。

米德伯里鎮Short Stop Jolley店的經理黛布·艾爾吉(Deb Alger)說：「我走進店門看到女店員米雪兒和一個顧客在說『我們不知誰中了』，看到我進來，米雪兒對我說『我們賣出了勁球頭獎』。我問『多少錢』，她答『3億6600多萬元』。我驚呼『我的天哪』。」

艾爾吉說，她當了28年經理，從來沒想到會有今天，「我能賣出勁球頭獎，28年從沒做過這樣的夢，而且是佛蒙特州的第一次，太棒了」。

售出頭獎獎券的Short Stop Jolley店將獲得3萬元獎金。

佛蒙特州酒類與樂透廳副廳長柯利艾(Andrew Collier)說，中獎人有一年的時間來領獎；他說， 中獎人可選擇分29年領取獎金，或是一次性領取2億800萬元。兩種選擇都是稅前，還要加上聯邦稅和州稅，這些最終都會回到幫助佛蒙特州社區與民眾的基金，因此獲中頭獎是彩券買家和佛州的雙贏。

勁球頭獎的中獎機率為2億9220萬分之一；此次開獎顯示，在售出的所有勁球獎券中，逾60萬9000張可領取額度不同的獎金，其中伊利諾州售出的一張獎券對上所有五個白球的號碼，贏得100萬元獎金。

勁球 佛蒙特州 佛州

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