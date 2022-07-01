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拒參加每日禱告 北卡2人遭裁員 EEOC伸張正義

編譯郭宣含／綜合30日電 
平等就業機會委員會對北卡羅來納州「極光專業服務」公司提出訴訟，因為兩名前員工指控公司因他們未參與每日禱告會而將其裁員。(Getty Images)
平等就業機會委員會對北卡羅來納州「極光專業服務」公司提出訴訟，因為兩名前員工指控公司因他們未參與每日禱告會而將其裁員。(Getty Images)

華盛頓郵報(WP)報導，平等就業機會委員會(EEOC)27日對北卡羅來納州居家合約「極光專業服務」(Aurora Pro Services)公司提訴，其中兩名前員工指控公司因他們未參與每日禱告會而將其裁員

麥加哈(John McGaha)和麥肯琪．桑德斯(Mackenzie Saunders)指控前公司「極光專業服務」，營造充滿敵意的職場環境，因為他們拒絕參加公司強制規定的天主教祈禱會。

EEOC在格林斯博羅(Greensboro)聯邦地區法院提出訴訟前，聯邦最高法院的裁決才剛支持一名高中前足球教練賽後可在球場上禱告，部分宗教自由維權者高呼這是宗教言論自由。

根據EEOC訴訟，「極光專業服務」並未提供兩名非天主教徒原告宗教包容，反而帶著歧視裁員兩人，此前還將麥加哈的薪水減半以示懲罰。

「極光專業服務」公司要求員工站成一圈祈禱，雇主則會朗讀經文與聖經章節。根據訴訟書，麥加哈曾詢問能否避免參加此活動，桑德斯則跳過此活動，即便兩人工作表現令人滿意，仍舊被開除。

麥加哈2020年6月至9月在該公司擔任經理，他注意到禱告會時間從20分鐘左右延長到45分鐘或更久；他到職後就參加該禱告會，後因其宗教性質濃厚而無法忍受。

根據訴訟書，麥哈加以該禱告會違反其無神論為由，兩度詢問能否退出該禱告會，公司表示強制員工參與，否則就得請他走人；麥哈加之後收到周薪減半通知，隨後便遭裁員。

桑德斯是在2020年11月至2021年1月擔任該公司客服，她不去禱告會兩至三周後，雇主以她不適任為由將她裁掉。

EEOC要求採陪審團審判，阻止該公司「脅迫」員工參加禱告會並償還積欠原告的薪水。

桑德斯 裁員 北卡羅來納州

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