曾為繫鞋帶大哭…首位獨臂女國腳 出戰美哥友誼賽

沒有左手和左前臂的後衛卡森·皮基特28日出賽，成為第一名代表美國國家女足隊登場的少一隻手臂的球員。( Getty Images)

沒有左手和左前臂的後衛卡森·皮基特(Carson Pickett)28日出賽，成為第一名代表美國國家女足隊登場的獨臂球員。

28歲的皮基特在場上踢滿90分鐘，她是自2017年30歲的麥考兒·澤波尼(McCall Zerboni)首發出場以來，年紀最大的女足首發隊員。美國隊與哥倫比亞隊在28日的友誼賽中以2比0獲勝。

皮基特天生沒有左手和左前臂，是球員艾米莉·福斯(Emily Fox)的替補。福斯今年上場441分鐘，在全隊居第二。教練表示：「皮基特上周的訓練和90分鐘比賽的表現出色，是個很好的替補，她的上場使福斯有了休息時間。」

皮基特在全國女足聯盟的北卡羅來納勇氣隊(Courage)效力，曾代表17歲以下和23歲以下的女子國家隊出場。她2019年在奧蘭多榮耀隊(Pride)踢球時，用沒有前臂的左前肢與一個也沒有前肢的年輕粉絲「碰肢」，該鏡頭的照片和錄影在網上瘋傳。

皮基特2020年開始穿沒有鞋帶的耐吉(Nike)球鞋，她說：「我的雙親都有雙手和雙臂，但他們沒有教我如何繫鞋帶。我能想像看著女兒艱難地試圖繫鞋帶，他們會感到心碎。但不知道他們為何不教我，為此我多次哭了，繫鞋帶幾乎是不可能的，但我最終克服了。」

與哥倫比亞隊的比賽是「北美、中美洲和加勒比足球協會女子錦標賽」的最後一場熱身賽，錦標賽將於7月4日在墨西哥 開幕，以爭奪2023年在澳洲 和紐西蘭舉行的女足世界杯、以及2024年巴黎奧運 會女足賽的入場券。錦標賽的冠亞軍將可參加女足世界杯，冠軍將有資格參加奧運會。

美國女足和加拿大女足被認為是本屆錦標賽的奪冠熱門隊，開幕當天，美國女足將在墨西哥的聖尼古拉市(San Nicolás)與海地隊進行小組賽的首場比賽，但皮基特不會出現在美國隊23名球員的名單中，而友誼賽的上場球員可放寬到26人。