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川普通烏門要角 帕爾納斯違政治獻金法 判20個月

中央社／紐約29日綜合外電
帕爾納斯遭判處20個月徒刑。（路透）
帕爾納斯遭判處20個月徒刑。（路透）

美國前總統川普的前律師朱利安尼（Rudy Giuliani）前合夥人帕爾納斯（Lev Parnas）今天因在2018年期中選舉違反政治獻金法，遭判處20個月徒刑。

帕爾納斯是蘇聯時期生於烏克蘭的美國公民，去年10月被曼哈頓聯邦法院陪審團認定有罪。陪審團認為，他與合作夥伴古庫舒金（Andrey Kukushkin）為了自己的財務利益，共謀操弄美國政治體系。

聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）表示：「帕爾納斯不僅在他公司騙取超過200萬美元資金，還透過向美國選舉注入俄羅斯資金並謊報政治捐款的資金來源來欺騙美國公眾。」

帕爾納斯2019年10月在華盛頓機場被捕，當時川普與朱利安尼等人正因「通烏門」面臨調查。川普等人在此案中被質疑企圖施壓烏克蘭當局提供不利於政敵拜登的資料。

這項調查最終導致川普首次進入彈劾程序，最終共和黨控制的參議院認定川普無罪。

帕爾納斯被控在2018年聯邦與地方選舉中捐款給數名候選人時，隱瞞了資金實際來源，其中包括捐款32萬5000美元給支持川普的政治組織「美國優先行動」（America First Action）。

檢方還指控帕爾納斯捐給內華達州共和黨競選活動的部分獻金實際上來自1名俄羅斯商人，違反了選舉募資不得來自外國人的規定。

川普 共和黨 烏克蘭

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