硫磺島戰役 二戰榮譽勳章最後老兵辭世 享年98

榮譽勳章二戰受勳軍人最後倖存者威廉斯(中)，29日在西維吉尼亞州過世，享年98歲。(美聯社)

榮譽勳章(Medal of Honor)二戰受勳軍人最後倖存者赫舍爾‧威廉 斯(Hershel Williams)，29日在西維吉尼亞州 亨廷頓(Huntington)退伍軍人醫療中心過世，享年98歲。榮譽勳章二戰受勳軍人總計472名，威廉斯創下了受勳者在世最久紀錄。

威廉斯又名伍迪(Woody)，1923年10月2日生於西維吉尼亞州Quiet Dell，1943年5月加入陸戰隊；身高5呎6吋、體重135磅的他，剛好符合陸戰隊最低身高要求。一年後，他在關島參加戰鬥，與陸戰三師第21陸戰隊一起抵達硫磺島。1945年，時年21歲的下士威廉斯，因參與硫磺島(Iwo Jima)戰役負責火焰噴射攻擊，表現英勇，同年10月由總統杜魯門 (Harry Truman) 頒發美國最高軍事榮銜—「榮譽勳章」。

打了36天的硫磺島戰役共有27名陸戰隊和海軍軍人因英勇抗敵獲榮譽勳章，其中14人是被追授。

二戰過後幾十年，陸續有20幾位非裔和亞裔二戰軍人因非凡戰績獲贈榮譽勳章，他們之前可能因種族偏見而被忽視。榮譽勳章二戰受勳軍人總數為472人。

硫磺島僅八平方哩，二戰期間是美國陸軍航空軍(Army Air Forces)B-29轟炸機自馬里亞納群島(Marianas Islands)基地出發轟炸日本 的中途點。攻下硫磺島，為美軍提供護航轟炸機基地，任務中返回的B-29也有了緊急著陸點。但奪下硫磺島的代價極高；攻下硫磺島的陸戰隊第三師、第四師和第五師的7萬名陸戰隊，死傷逾三分之一。2萬名日本守軍絕大多數在戰鬥中陣亡，只有約1000人生還。

威廉斯1945年11月退伍，回到家鄉西維吉尼亞州擔任退伍軍人管理局顧問，以預備役身分留在陸戰隊，1969年退休。

威廉斯與妻子露比．威廉斯(Ruby Williams)1945年結婚，妻子2007年去世。兩人育有兩個女兒，還有孫子和曾孫。以他為名的伍迪威廉斯基金會(Woody Williams Foundation)為戰爭中失去父母的兒童募集獎學金，他的死訊也是由伍迪威廉斯基金會宣布。