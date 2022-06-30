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最高法院裁決 擴大奧州對印地安保護區管轄權

記者顏伶如╱綜合報導
最高院29日以5票對4票表決裁定，擴大州政府對於印地安保護區的管轄權。(Getty Images)
最高院29日以5票對4票表決裁定，擴大州政府對於印地安保護區的管轄權。(Getty Images)

聯邦最高法院29日以5票對4票表決裁定，擴大州政府對於印地安保護區的管轄權，對於奧克拉荷馬州共和黨官員來說，堪稱獲得一大勝利。

高院29日針對「奧克拉荷馬州訴卡斯特洛-霍爾塔案」(Oklahoma v. Castro-Huerta)的裁決，推翻了2020年判例「麥克吉爾特訴奧克拉荷馬州案」(McGirt v. Oklahoma)。

2020年「麥克吉爾特訴奧克拉荷馬州案」判決中，最高院允許坐落於奧州東部的美洲原住民部落擁有高度自主權，州檢察官權限則遭到限縮；保護區內的美洲原住民若有犯罪事實，將交由部落處理或由聯邦法院審理，而非面臨州政府或地方執法機關起訴。

路透分析，最高院29日的裁決，對於奧克拉荷馬州之外的其他州，也將帶來影響，包括境內有著大規模美洲原住民人口的亞利桑納、新墨西哥等州。大約20州境內也有美洲原住民部落保護區，如今這些州的州政府可以主張在保護區內行使刑事管轄權，對非美洲原住民嫌犯究責。

「奧克拉荷馬州訴卡斯特洛-霍爾塔案」中，男子卡斯特洛-霍爾塔(Victor Manuel Castro-Huerta)遭控遺棄身為印第安切羅基部落(Cherokee)成員、患有腦性痲痺(cerebral palsy)且為法定盲人的五歲繼女。女童2015年被人發現嚴重脫水，骨瘦如柴，全身沾滿蝨子與糞便，體重僅19磅。

卡斯特洛-霍爾塔並不是美洲原住民，遭到州檢察官起訴後被法院定罪，判處35年有期徒刑。不過，2020年判例「麥克吉爾特訴奧克拉荷馬州案」出爐後，奧克拉荷馬州上訴法院讓卡斯特洛-霍爾塔脫罪，理由是犯罪行為發生於印地安保護區內，州政府檢察官無權處理。

卡斯特洛-霍爾塔後來遭到聯邦檢察官以疏忽照顧兒童(child neglect)罪名起訴，以認罪協議交換坐牢七年的刑期。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)撰寫的主要意見書指出，最高院的裁決清楚表達，位於某一州境內的印地安部落，「仍然屬於州的一部分，而不是與州分開」。

被告卡斯特洛-霍爾塔。(取自奧州獄政廳)
被告卡斯特洛-霍爾塔。(取自奧州獄政廳)

奧克拉荷馬州 原住民 高院

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