Ben & Jerry's母公司聯合利華 取消杯葛以色列

班傑利冰淇淋去年7月宣布不賣產品給約旦河西岸的以色列人，形同杯葛整個以色列市場，母公司聯合利華與以色列授權公司達成協議，29日宣布取消杯葛。(美聯社)

班傑利冰淇淋公司(Ben & Jerry's)去年7月宣布不賣產品給約旦河西岸的以色列 人，形同杯葛整個以色列市場，母公司聯合利華(Unilever)與以色列授權公司達成協議，29日宣布取消杯葛。

聯合利華把班傑利的以色列代理權賣給美國產品公司(American Quality Products Ltd)的辛格(Avi Zinger)，授權他在以色列、Judea和Samaria以希伯來文和阿拉伯文商標，販售班傑利冰淇淋產品。根據以色列法律，辛格不能只在以色列部分地區出售獲得「全國授權」的產品，會違反反歧視 法。

總部在佛蒙特州的班傑利宣布杯葛後，猶太 團體、親以色列團體紛紛提出抗議，希望循法律解決。好幾個州依法開始停止向聯合利華採購，表達抗議。

以色列外交部出面和聯合利華協商，辛格也委請布蘭岱斯法律人權中心在新澤西州聯邦地區法院興訟。

聯合利華併購班傑利的協約規定，班傑利董事會有權決定公司的「社會任務」，母公司負責財務和經營大計。

聯合利華希望一方面尊重班傑利的董事會，同時又不得罪以色列，於是決定讓班傑利董事會維持「反對以色列屯墾」的政治立場，但不阻止辛格依約在以色列販售班傑利產品。

聯合利華說，一年來，聽取各方對這「複雜又敏感」問題的意見後，相信這是對班傑利在以色列市場的「最佳結果」；該公司聲明說「本公司完全反駁也毫不模稜地斥責任何形式的歧視與不寬容。任何社會都不容反猶太思想。」

聯合利華在以色列的投資額超過10億以色列幣(約合2億9000萬美元)，「今後將繼續對以色列經濟與社會做出正面的貢獻，也希望以色列人和巴勒斯坦人能夠和平解決衝突。」

辛格很高興聯合利華替他解決了問題。他說，「冰淇淋生意，不容歧視發生，如今我可永遠在以色列販賣班傑利冰淇淋了。這是合作共存的勝利。」