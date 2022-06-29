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加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

編譯季晶晶／綜合外電
加州州長紐森將發通膨紓困金給州民，但專家認為這可能讓通膨惡化。(美聯社)
加州州長紐森將發通膨紓困金給州民，但專家認為這可能讓通膨惡化。(美聯社)

加州加入其他十多個州的行列，決定直接寄支票給居民，緩解通膨帶來的影響。與此同時，還有包括新澤西和印第安納在內更多州的議員，呼籲提供民眾現金救濟。

根據加州在周末達成的預算協議，估計有2,300萬人會收到最高1050元的現金支票。這筆通膨紓困金與美國聯邦政府在疫情期間發現金紓困一樣，金額高低取決於家庭收入和受扶養親屬人數。

單身收入超過25萬美元或夫妻合併申報收入超過50萬美元的人，不會收到支票。

根據智庫稅收政策中心（Tax Policy Center）研究員Richard Auxier，加州是美國今年第15個同意直接付款的州，在這份名單上的包括科羅拉多，德拉瓦、喬治亞、夏威夷、愛達荷、伊利諾和緬因等州。發放資格和金額高低各不相同。去年，加州、馬里蘭州和愛達荷州也直接發錢，加州和馬里蘭州是針對低收入家庭，愛達荷的發放對象更廣。

Auxier說，「這些州的共同點是都有預算盈餘」，他們利用部分盈餘來發支票。

紐澤西州7月1日之前必須制定新預算，議員周三將投票，屆時很很可能包括20億元的紓困計畫，根據屋主的收入，減免其房屋稅1000或1500美元，並寄450美元的支票給租屋者。

印第安納州州長也已呼籲議會7月6日召開特別會議討論兩大議題，除墮胎法規外，還有是否直接發現金給居民。

但彭博資訊專欄作家、專業投資人通訊The Daily Dirtnap發行人兼編輯和Mauldin Economics投資策略師迪里安（Jared Dillian）撰文表示，在美國通膨率超過8%之際，加州向居民發放170億元，很可能使通膨惡化。他直言批評這種做法是完全不懂經濟。

他解釋，消費者有很高的邊際傾向會花掉意外之財，尤其是低收入消費者，幾乎所有的錢都會花光，這會增加總需求，推高物價，有可能導致通膨螺旋式上升。他說，加州有能力發現金，要歸功於高稅收，再加上前兩年股市上漲時高資本收益下景氣大好，累積下來980億美元預算盈餘，但稅收可能很快枯竭，引發出各式各樣的麻煩。

位於華府的智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）經濟政策項目副主任Ben Gitis表示，直接發現金「不是往錯誤方邁出一大步，但就解決潛在問題而言，是往錯誤方向邁步」。他說，花錢在勞動力發展以減輕勞動市場的供應緊張，或者採取其他改善供應鏈困境的舉措，更能解決的高物價的根本原因。

加州 支票 預算

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