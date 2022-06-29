社安金 預估明年調漲達10.8% 平均每月領取支票金額升為1837元

非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

非營利組織「美國聯邦預算 問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)公布最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，共計數百萬名仰賴社安金 過生活的老年人及身心障礙民眾，2023年初將有機會獲得幅度最大的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)，領取金額可能增加10.8%。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，相較之下，社安金主管機關官員本月稍早的談話，對於生活成本調整的調升幅度則較保守。官員說，若以目前通膨趨勢預測，生活成本調整的調升幅度大約為8%。

報導指出，「美國聯邦預算問責委員會」計算，如果通貨膨脹繼續維持目前速度，也就是今年5月間消費者物價指數 (consumer-price index，CPI)增加已經達8.6%，領取社安金的民眾在2023年初，將可獲得生活成本調整約10.8%。如果在2022年最後幾個月間，通膨終於受到控制，領取社安金民眾在2023年初，可以獲得的生活成本調整約為7.3%。

報導分析，通膨獲得控制的假設前提，被認為不太可能出現，因為經濟學者預期食物、汽油、房屋等項目開銷，到2022年底都將居高不下。

金融數據研究機構「事實集研究系統」(FactSet Research Systems)指出，經濟專家預測2022年消費者物價指數將比2021年增加8.7%。今年6月份的消費者物價指數統計將於7月13日公布。

報導指出，經濟專家認為，到了2022年尾聲，通膨可望因為聯準會升息而趨緩，因為企業與民眾借款成本變高，市場需求量可望下降，進而達到降低通膨的目的。

「美國聯邦預算問責委員會」27日指出，2023年社安金生活成本調整最後可能落在7.3%到10.8%之間。

根據統計，領取社安金的民眾當中，平均每月領取支票金額為1658元，如果調升10.8%，支票金額將為1837元。