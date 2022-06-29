攸關重大政策是否可繞過民意 西維州訴環署案 將比推翻羅案震撼

最高法院針對「清淨空氣法」衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」的裁決結果，恐比推翻「羅訴韋德案」影響層面更大。圖為在充電中的電動車。(Getty Images)

聯邦最高法院推翻1973年保障婦女墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，全美近半數紅州立即禁止或大幅限縮墮胎；福斯新聞網(Fox News)28日報導，最高法院下一個判決恐怕比推翻「羅訴韋德案」更震撼，「西維吉尼亞州 訴環保署案」(West Virginia vs. the Environmental Protection Agency)最終結果，可能徹底顛覆美國政府運作機制。

「西維吉尼亞州訴環保署案」訴訟關鍵在於，攸關所有全美民眾的重大政策是否應由非經選舉產生的華府官僚機構全權作主；因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的這起訴訟，最高法院即將裁決環保署(EPA)是否有權透過發布「清潔電力計畫」，為能源產業溫室效應排放量訂定標準。全案在大法官前的口語辯論已於今年2月底結束。

旨在對抗氣候變遷 的「清潔電力計畫」是在前總統歐巴馬任內推出，預算 每年估計高達330億元。

如果計畫因為最高法院裁決結果而廢除，全美國輸電系統將面臨秩序大亂。西維吉尼亞州、兩家煤礦公司以及其他州共和黨籍檢察長聯合控告環保署，指「清潔電力計畫」涉嫌濫權。

福斯新聞網分析，最高法院如果支持西維州立場，可能循推翻「羅訴韋德案」模式，撤銷環保署對「清潔電力計畫」的掌控權，把決策權改為交給民選代表，最高法院也可能裁定相關計畫應透過國會立法產生，而不是聯邦機關。

將決策權交回國會或民選代表的裁決，將讓環保署變成動彈不得，國會在立法過程中則必須舉行公聽會、討論條文內容，並說明計畫預算規模。

報導指出，民主黨為了推動以可再生能源(renewable energy)替代石化油料的政策，以及落實對抗氣候變遷的競選承諾，一直未公布汰除石油、瓦斯的真實成本，為可再生能源提供各種稅務補貼，倘若消費者必須為風力發電及太陽能發電負擔真實成本的開銷，或許會降低對能源轉型的支持。

不過，「西維吉尼亞州訴環保署案」還關係到超越環保議題的更高層次。

數十年來，聯邦機關對於無法在國會完成立法或國會議員不願推動的政策，經常透過行政命令的發布達到目的；如果最高法院裁定西維州勝訴，將徹底推翻此運作模式，也讓拜登總統對抗氣候變遷施政遭遇巨大挫折。