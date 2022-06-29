FDA：猴痘疑似接觸者 皆可打Jynneos疫苗

FDA28日宣布擴大猴痘疫苗的接種範圍，不限確定與病患有接觸的人才能接種Jynneos疫苗。圖為感染猴痘病毒者身上起了水泡。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)28日宣布擴大猴痘 (Monkeypox)疫苗 的接種範圍，凡可能接觸到猴痘病毒者，皆可打較新也較安全的Jynneos疫苗，不限確定與病患有接觸的人才能接種。

FDA官員說，疫苗已根據各州人口及感染風險比率發到各州儲備，各州公衛單位可另外申請較舊的猴痘疫苗，聯邦政府會如數提供。

衛生部可立即提供5.6萬劑Jynneos疫苗，未來幾周再提供24萬劑，夏季結束前總共達75萬劑，年底前共160萬劑。

疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基說，因為目前供應量有限，因此以急需者為優先。

老式的猴痘疫苗ACAM2000對免疫系統有缺陷、懷孕婦女和年長者可能產生嚴重副作用，最嚴重可能死亡。

有些專家認為FDA28日宣布的防疫 辦法「規模太小，時間太晚」，恐怕不足以發揮防疫功效，不及早控制疫情的話，病毒可能在美國擴散，尤其是男同性戀者之間傳播最快。

凱瑟健康新聞(Kaiser Health News)傳染病專家暨資深編輯郭昂德(Celine Gounder)說，許多公衛專家擔心，徹底消滅猴痘的機會之窗正在關閉，「不趕快大規模施打疫苗的話，收拾起來就困難了。」

另有專家指出，政府目前的做法，對有些無法取得Jynneos疫苗的男性不公平，尤其是罹患愛滋病，接種ACAM2000又不安全的人。

性病診療主管全國聯合會新聞組長芬禮(Elizabeth Finley)說，新型疫苗不夠，無法滿足需求；再者，檢測能力也應加強，只限曾和確診者接觸的人打新型疫苗，防疫作用不大。

她說，「可能接觸到猴痘病毒者」定義不明，只要認識聚會場所中確診的人就算是可能接觸病毒，還是去過一場狂歡會，就符合揭種新疫苗的資格？

官員說，聯邦已對32個轄區提供了9000劑Jynneos疫苗、300副抗病毒治療劑。