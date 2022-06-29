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防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

記者顏伶如、編譯洪毅╱綜合報導
隨著疫苗開發商陸續推出新版的新冠疫苗，政府目前則在考慮，是否要推出升級版補強針，以為今年入秋做準備。(美聯社)
隨著疫苗開發商陸續推出新版的新冠疫苗，政府目前則在考慮，是否要推出升級版補強針，以為今年入秋做準備。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)顧問委員會28日投票決議，如今已到了調整新冠疫苗加強劑的時候，才能有效因應最新出現的Omicron變種病毒株，而某些成年人今秋可望接種更新版的新冠疫苗。

食藥局顧問委員會目前面臨的挑戰是，在無法預知今秋新冠病毒會多快演變的情況下，現在就要推算疫苗劑量如何調整，而且已經依照現行建議指南接種疫苗的民眾，目前仍然獲得良好的保護效果，避免萬一感染病毒陷入重症。

目前的疫苗開發商，莫德納(Moderna)及輝瑞(Pfizer)都已經推出針對Omicron變種病毒的升級版疫苗；但是由於病毒依然持續變種，Omicron病毒出現傳染力更強的姊妹株，FDA官員擔心升級版疫苗已經「有點過時」。

但這不代表推出升級版疫苗全無意義，因為目前國內大約只有50%民眾接種首劑補強針；哈佛大學陳曾熙公衛學院流行病學者漢納格(William Hanage)就表示，比起單純「再打第三劑」，提供一個不同的版本也許更有幫助。

食藥局顧問委員會28日以19票對2票通過決議，新冠疫苗加強針應含有某種版本的Omicron變種病毒株，為今秋即將展開的疫苗宣導預做準備。

食藥局顧問、聖地牙哥加大(University of California, San Diego)傳染疾病專家薩耶爾(Mark Sawyer)指出：「如果再拖下去，我們的處境將變得非常危險。」

至於更新版新冠疫苗成份為何，食藥局接下來需要進一步決定，但基本上可能以綜合疫苗形式出現，增加足以抵抗Omicron或新型變種病毒的保護效果。

更新版新冠疫苗如何推出目前仍無法確知，衛生主管機關可能只針對老年人及高危險群提出接種呼籲。

根據媒體報導，食藥局未來幾天便將決定新版疫苗的成份，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)則必須針對更新版疫苗提出授權申請。

兩種被發現的Omicron最新變種病毒株為BA.4及BA.5，美國疾病防治中心(CDC)統計顯示，目前全美確診案例中，約半數都是BA.4或BA.5的感染案例。

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