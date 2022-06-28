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身價116億 美白手起家女富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

記者張聲肇／綜合報導
黛安‧韓卓克斯身價116億元，連續五年摘下「富比世」雜誌「美國白手起家女富豪」榜首。(取材自臉書)
黛安‧韓卓克斯身價116億元，連續五年摘下「富比世」雜誌「美國白手起家女富豪」榜首。(取材自臉書)

黛安‧韓卓克斯(Diane Hendricks)身價116億元，連續五年摘下「富比世」雜誌「美國白手起家女富豪」榜首；農家出生，早婚早離的韓卓克斯說，生養子女 ，「當媽的經驗，讓我快速成長」。

父母親在威斯康辛州經營農場，終年無休的勤奮實幹精神，奠定了她一生成功的基礎。

黛安17歲就懷孕，高中最後一年還住在家裡，21歲時，和高中初戀情人離婚，以單親媽媽的身分到處打零工，最後決定要拿到房地產仲介的執照。

她說，「當媽媽很快就成為阻礙，但讓我快速成長，我不讓養孩子這件事阻擋我去追夢。其實，我反而更專心致志去做我想要完成的事」。

她的人生夢想有些很簡單，譬如，搬到都市，天天穿著漂亮衣服上班。這種夢想在1970年代她嫁給屋頂承包商肯‧韓卓克斯後起了變化；志同道合的兩人在威州柏洛瓦(Beloit)創立了ABC建材供應公司(ABC Supply Co.)。

到了1994年，這家公司已壯大到有100家分店，四年之後年營業額首度突破10億元；2007年先生過世後，她獨自經營它，如今分店達840家，成為美國第23大私人企業。ABC供應公司的網站提到，過去五年就併購了18家公司，頗有獨霸一方之勢。

公司總部所在的柏洛瓦人口不過3萬7000人，不過，根據「富比世」報導，她斥資數百萬元重建廢棄屋，為威斯康辛州帶來不少生意。

2017年，她開設了一家職涯訓練中心，教中學生寫程式、建築等實用技術，目的是「讓年輕人提早接觸到職場的實況。」「孩子們驚嘆道，『哇，原來焊接就是這樣喔？』他們可以上職業學校，學習當很稱職的焊接工，年薪5萬元。這些都是很不錯的工作。很棒的工作，真的。」

密爾瓦基地方媒體曾報導，她2012年到2014年繳的州稅為零，2010年也是；該公司稅務主任說，那是因為公司登記從C類改為S類，根據威州法律，S類的公司，交完聯邦稅後，可以免繳州稅，包括公司付給黛安‧韓卓克斯的薪水。

安‧韓卓克斯在威州柏洛瓦創立的ABC建材供應公司(ABC Supply Co.)...
安‧韓卓克斯在威州柏洛瓦創立的ABC建材供應公司(ABC Supply Co.)有分店840家，是美國第23大私人企業。(取自公司網站)

富比世 威斯康辛州 房地產

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