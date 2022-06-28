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野火+缺工 國慶煙火秀 西部多處連3年停擺

編譯周芳苑／綜合27日電
由於天氣乾燥導致山林火災、疫情引發供應鏈問題及人員短缺，美國西部若干城市今年國慶暨獨立紀念日將連續第三年停放煙火。(美聯社)
由於天氣乾燥導致山林火災、疫情引發供應鏈問題及人員短缺，美國西部若干城市今年國慶暨獨立紀念日將連續第三年停放煙火。(美聯社)

由於天氣乾燥導致山林火災、疫情引發供應鏈問題及人員短缺，美國西部若干城市今年國慶暨獨立紀念日將連續第三年停放煙火。

鳳凰城市因供應鏈問題無法取得煙火原料，取消三個主要獨立日煙火秀，其他都會區將施放煙火。

亞利桑納州北部旗桿市(Flagstaff)將在歷史悠久市中心舉行獨立日遊行，但因擔心引發野火，取消煙火秀，改採雷射光表演；近幾周野火繞遍這座山區城市，更北處另有一場火，數百人撤離。

有些城市消防官員擔心，市府取消煙火秀恐導致住宅區消費性煙火擴大施放；鳳凰消防局發言人伽馬奇(Evan Gammage)說，每年此時都會接到很多意外報案電話。

然而在新墨西哥州，近代最具破壞性的野火季並不阻止主要城市阿布奎基市(Albuquerque)和聖塔菲(Santa Fe)在消防部門監督下舉行煙火表演。

儘管最近夏季季風雨報到，在嚴重乾旱下，許多司法管轄區仍禁止私人施放煙花爆竹。

美國西南部一些國家森林放寬或取消防火限制、歡迎遊客重返因野火而暫時關閉的大片地區，但禁止煙花和爆竹。

加州，沙加缅度市(Sacramento)因人員和資源短缺將不舉辦煙火秀，專注7月最末兩周的加州博覽會和美食節(California State Fair & Food Festival)；中部海岸的隆波克(Lompoc)、北部聖華金河谷(San Joaquin Valley)各因火災隱憂及乾旱問題停辦煙火秀。

同樣因顧及火災危險，科羅拉多州雷克伍(Lakewood)和城堡岩(Castle Rock)也取消煙火表演，但科州交響樂團(Colorado Symphony)仍計畫7月3日舉辦獨立日之夜音樂煙火秀。

蒙大拿州索斯蓋特購物中心(Southgate Mall)也取消煙火秀，未說明理由。北卡一些城鎮最近因煙火爆炸導致小農場一男子喪生、大量煙火在火災被燒毀，因而取消煙火秀。在明尼亞波利斯(Minneapolis)，因人員短缺及鄰近公園施工而暫停密西西比河煙火表演。

加州 供應鏈 新墨西哥州

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