諾曼第戰俘 驚險脫逃 97歲二戰老兵 獲遲來紫心勳章

19歲就參加諾曼第登陸戰的凱勒曼(右)，從陸軍參謀長手中接到戰俘獎章和紫心勳章時，已是97歲老人(左)。(取材自臉書)

一名美軍戰士諾曼第登陸後被德軍俘虜，驚險逃脫後「偷」腳踏車，騎了600哩撞入法國抵抗軍手裡，交還美國後再度投入戰場，最後負傷退伍，法國政府2018年頒獎給他，美軍卻要2022年6月28日才肯。

19歲時參加諾曼第登陸戰的凱勒曼(William Kellerman)，在紐約布魯克林漢米爾頓堡從陸軍參謀長麥康偉爾將軍手中接到戰俘獎章和紫心勳章時，已是97歲老人。

軍方遲遲不認他的英勇事蹟，可能跟他所述太匪夷所思有關，但是軍方發言人說，軍方如今特地舉行頒贈獎章典禮，「以糾正這件不幸的疏忽事故」。

1944年6月11日，年輕的凱勒曼隨軍衝上猶他海灘，一群群老兵倒在德軍砲火下，「我很幸運」活了下來，但在7月4日被俘。

德軍把包括凱勒曼在內的80名戰俘，漏夜往德國 送，但他趁夜逃亡，最後來到一個小鎮，遇上法國地下抵抗軍。

「三個人舉槍對著我，我說服他們，我是美軍戰俘，不是德國間諜 ，他們仍不讓我走。」因為如果德軍逮到他，會從他口中逼出反抗軍藏身地。他和英國皇家 空軍等盟軍，便一直待在Freteval森林地。

1944年7月22日，美軍通知他的家人，他已失蹤。8月底，他的營長獲知他還活著。連長沒送他返國，派他再度投入戰場。他參加收復法國夏姆(Chames)行動時，於1945年4月被德國狙擊手擊中頭部、腳部，住院治療期間，戰爭結束。陸軍紀錄顯示，他一直到1946年才退伍。

現在，軍方終於承認，這一誤就幾乎80年，凱勒曼說，「我感覺像是走出陰影，步入陽光。」