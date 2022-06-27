我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

退稅慢 去年還有800萬件未處理 國稅局怪罪人員短缺、科技老舊

編譯郭宣含／綜合26日電
國稅局目前退稅業務跟歷年同期相比超出兩倍，已增聘1500名員工。(美聯社)
國稅局目前退稅業務跟歷年同期相比超出兩倍，已增聘1500名員工。(美聯社)

國稅局日前致信國會議員表示，2021年尚有800萬件退稅尚未處理完成，國稅局當前退稅業務跟歷年同期相比超出兩倍。

紐約時報報導，國稅局累積的多數案件為紙本退稅，比電子申請退稅需要更多處理時間；由於國稅局依照收到申請的時間順序來受理案件，因此今年得加緊處理舊退稅申請，才能處理今年的新退稅申請。

財政部與國稅局官員將作業積累怪罪於資源不足，因為共和黨議員近年不斷縮減國稅局預算；國稅局因人員短缺和科技老舊，效力不彰，這種情況又因新冠疫情而加重，國稅局當時是分派補助給美國家庭的主要管道。

財政部副部長艾迪耶莫(Wally Adeyemo)和國稅局局長瑞狄格(Charles Rettig)致信議員表示，國稅局在處理完去年正確提交的所有個人退稅申請後，很快會再受理去年提出的企業退稅申請。

艾迪耶莫和瑞狄格寫道：「儘管有所進展，但眼前還有許多實質挑戰。」由於現已邁入報稅季，但國稅局尚有大量作業積累，導致今年收到的數百萬份紙本退稅仍未受理。

兩黨痛斥國稅局慢動作處理退稅，他們要求國稅局解釋，為何數百萬名納稅人得等好幾個月才能收到退稅和聯邦退款。

拜登政府點名背後問題出在國稅局預算，並稱國稅局需要更多經費，以聘雇符合資格的職員並改善技術。

艾迪耶莫和瑞狄格在信件中指出：「國稅局分身乏術，目前人力已縮減至1970年代的水準，許多員工在疫情期間得處理個人和家庭健康挑戰，導致過去兩年可在國稅局處理積累案件的員工，比國稅局近代史的人力都更少。」

財政部資深官員表示，國稅局已增聘1500名員工，並把現有員工調去支援處理待辦事項。

國稅局 退稅 財政部

上一則

吃過月球土 這隻蟑螂喴價破4萬 NASA寄存證信函

下一則

看電視彩劵節目獲啟發 南卡州男連買3個月中10萬元威力球

延伸閱讀

民主黨掌參眾兩院 共和黨從控槍到墮胎卻「連贏」

民主黨掌參眾兩院 共和黨從控槍到墮胎卻「連贏」
軍援加碼 CNN：美將供烏克蘭中遠程地對空飛彈防禦系統

軍援加碼 CNN：美將供烏克蘭中遠程地對空飛彈防禦系統
拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路

拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路
俄軍轟炸基輔增至1死5傷 拜登痛批野蠻

俄軍轟炸基輔增至1死5傷 拜登痛批野蠻

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

2022-06-24 19:19

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部