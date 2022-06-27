退稅慢 去年還有800萬件未處理 國稅局怪罪人員短缺、科技老舊

國稅局目前退稅業務跟歷年同期相比超出兩倍，已增聘1500名員工。(美聯社)

國稅局 日前致信國會議員表示，2021年尚有800萬件退稅 尚未處理完成，國稅局當前退稅業務跟歷年同期相比超出兩倍。

紐約時報報導，國稅局累積的多數案件為紙本退稅，比電子申請退稅需要更多處理時間；由於國稅局依照收到申請的時間順序來受理案件，因此今年得加緊處理舊退稅申請，才能處理今年的新退稅申請。

財政部 與國稅局官員將作業積累怪罪於資源不足，因為共和黨議員近年不斷縮減國稅局預算；國稅局因人員短缺和科技老舊，效力不彰，這種情況又因新冠疫情而加重，國稅局當時是分派補助給美國家庭的主要管道。

財政部副部長艾迪耶莫(Wally Adeyemo)和國稅局局長瑞狄格(Charles Rettig)致信議員表示，國稅局在處理完去年正確提交的所有個人退稅申請後，很快會再受理去年提出的企業退稅申請。

艾迪耶莫和瑞狄格寫道：「儘管有所進展，但眼前還有許多實質挑戰。」由於現已邁入報稅季，但國稅局尚有大量作業積累，導致今年收到的數百萬份紙本退稅仍未受理。

兩黨痛斥國稅局慢動作處理退稅，他們要求國稅局解釋，為何數百萬名納稅人得等好幾個月才能收到退稅和聯邦退款。

拜登政府點名背後問題出在國稅局預算，並稱國稅局需要更多經費，以聘雇符合資格的職員並改善技術。

艾迪耶莫和瑞狄格在信件中指出：「國稅局分身乏術，目前人力已縮減至1970年代的水準，許多員工在疫情期間得處理個人和家庭健康挑戰，導致過去兩年可在國稅局處理積累案件的員工，比國稅局近代史的人力都更少。」

財政部資深官員表示，國稅局已增聘1500名員工，並把現有員工調去支援處理待辦事項。