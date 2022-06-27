我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

吃過月球土 這隻蟑螂喴價破4萬 NASA寄存證信函

編譯柯立偉／綜合26日電
圖中的蟑螂，曾吃過1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)
圖中的蟑螂，曾吃過1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

一隻吃過月球土的蟑螂價值多少錢？專門銷售歷史性及太空紀念品的拍賣公司「RR拍賣」(RR Auction)5月25日在網站公布「阿波羅11號紀念拍賣會」競標活動，其中一項拍賣品是吃過1969年阿姆斯壯(Neil Armstrong)從月球帶回來的土的蟑螂，喊價一度飆破4萬元，不過在國家航空暨太空總署(NASA)寄發存證信函後，RR拍賣公司暫停這項拍賣活動。

1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)
1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)
1969年太空人阿姆斯壯從月球帶回來的土。(美聯社)

據悉這隻引起話題的蟑螂是NASA於阿姆斯壯完成登月任務，並帶回47磅的月球土後，為了研究月球物質是否對地球生物有害，而餵食牠們月球土以觀察反應的十幾種低等生物之一；實驗結束後，由於NASA的財產登錄作業不力，研究人員瑪麗安．布魯克斯博士(Marion Brooks)把這隻蟑螂帶回家，養在家中直至2007年辭世，才由布魯克斯博士的女兒於2010年賣掉那隻蟑螂。

據當時發布的科學研究報告，並未發現任何月球土有害於蟑螂的證據。

2018年NASA督察長曾發布審計報告，批評NASA對自家財物維護不力，因此，此次NASA大動作向RR拍賣公司寄發存證信函，主張「蟑螂應屬NASA所有物，而本署從未授權任何個人、大學或研究機構擅自保有本署實驗物品」相當不尋常。

RR拍賣公司委任律師扎伊德(Mark Zaid)說：「收到NASA來函我並不意外，畢竟有人聲索拍賣物很正常，但問題是NASA從來沒有好好地管理其財產，對流落在外的物品是否主張所有權的做法也不一致，我們根本不知道拍賣什麼東西會引來NASA對所有權的主張，什麼東西不會。」

獲悉這隻12年前賣掉的蟑螂現在被喊價到4萬元，布魯克斯博士的女兒相當意外，直說雖然不記得當時賣多少，但絕對沒有那麼天價；不過她也表示：「我不會覺得很可惜，畢竟那就只是一隻蟑螂罷了。」

拍賣 NASA 太空

上一則

佛州沼澤215磅巨蟒 體重破紀錄 有122顆蛇卵 威脅本土生態

下一則

退稅慢 去年還有800萬件未處理 國稅局怪罪人員短缺、科技老舊

延伸閱讀

這隻蟑螂吃過阿姆斯壯帶回來的月球土 喴價破4萬

這隻蟑螂吃過阿姆斯壯帶回來的月球土 喴價破4萬
NASA首次成功從澳洲發射火箭

NASA首次成功從澳洲發射火箭
國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」
失聰男騎單車被撞死 屋崙警追查肇逃車輛

失聰男騎單車被撞死 屋崙警追查肇逃車輛

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31
莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，24日贏得決賽成為最新一屆小小頂級廚師。由於節目是3年前拍攝，播出檔期一延再延，參賽時莉亞是10歲的小女孩，如今已經是13歲的少女。（取材自Iinstagram）

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

2022-06-24 19:19

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部