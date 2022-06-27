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「貓王」北美首周3千萬票房衝冠 「捍衛戰士 」不再獨行

編譯徐薏茹／綜合26日電
傳奇搖滾巨星傳記電影「貓王」上映首周榮登北美票房冠軍，與「捍衛戰士2：獨行俠」並列第一。圖為「貓王」片中一幕。(美聯社)
傳奇搖滾巨星傳記電影「貓王」上映首周榮登北美票房冠軍，與「捍衛戰士2：獨行俠」並列第一。圖為「貓王」片中一幕。(美聯社)

傳奇搖滾巨星傳記電影「貓王」(Elvis)上映首周榮登北美票房冠軍，與「捍衛戰士2：獨行俠」(Top Gun: Maverick)並列第一，周末票房各自吸金3050萬元。

兩部電影首映成績皆超出預期，「捍衛戰士2」已上映五周，全球票房突破10億元。

電影「貓王」由奧斯汀巴特勒(Austin Butler)詮釋傳奇巨星艾維斯‧普里斯萊(Elvis Presley)崛起稱王的故事，好萊塢資深影星湯姆漢克斯(Tom Hanks)飾演貓王的神祕經紀人。

與近年的音樂類傳記電影相比，「貓王」的首映成績亮眼，超過2019年艾爾頓強(Elton John)傳記電影「火箭人」(Rocketman)，該片首映票房為2570萬元；2018年皇后樂團(Queen) 傳記電影「波希米亞狂想曲」首映票房5110萬元，成績最佳。

華納兄弟發行總裁高斯坦(Jeff Goldstein)表示：「我比較不在意誰是第一、誰是第二，我比較在意我們得到如此高的票房數據，因為這類觀眾回歸電影院的速度最慢。」

「貓王」約六成的觀眾超過35歲，較高年齡層的觀眾疫情後向來最猶豫是否返回電影院，高斯坦指出情況已漸漸改變，「捍衛戰士2」吸引許多1986年首集電影的影迷。

「貓王」在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)得到78%新鮮度，在CinemaScore獲得A-，另外在法國坎城影展(Cannes Film Festival)首映收穫好評。

電影情報網Franchise Entertainment Research影評大衛·格羅斯(David A. Gross)表示：「貓王電影是個冒險的提案，音樂過時、角色並非人人都非常熟悉，主演演員尚未在大螢幕上獲得認可，但影評及觀眾給出回應，這是巴茲·魯曼(Baz Luhrmann，導演)的表演，一場音樂、舞蹈與性感交織的盛大演出。」

電影院 坎城影展 導演

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