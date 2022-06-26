歡欣、憤怒…墮胎裁決 宗教領袖反應兩極

加州的猶太教祭司史蒂芬．艾恩斯坦(左)與莎拉．哈弗森-肯諾在加州聖塔安納市遊行，支持婦女墮胎權。(美聯社)

墮胎 問題在全美宗教團體裡也已存在徹底的兩極分歧，當最高法院推翻墮胎審法保護權的一刻，宗教領袖的反應從興高采烈乃至極度憤怒不等。

儘管大多數美國天主教徒及基督教福音派支持墮胎權，但羅馬天主教一向反對墮胎，最高法院24日的裁決自然受到天主教的主教歡迎。波士頓樞機主教奧馬利(Sean O'Malley)說這項裁決意義重大且令人鼓舞。

舊金山 大主教科迪萊昂(Salvatore Cordileone)在聲明中說，如果沒有50年的耐心，就不會有最高院這一歷史性決定。他又說，工作才剛剛開始。

雖然新教派也大多支持墮胎，不過全美最大的新教教派「美南浸信會」(Southern Baptist Convention)的新任主席巴伯(Bart Barber)表示，教會的反墮胎努力將會逐州、逐個母親繼續下去。他又承諾教會會繼續支援「面臨困境的準母親」。

該會的道德與宗教自由委員會主席利達伍德(Brent Leatherwood)也在聲明說，這是基督徒及許多人為之努力了50年的時刻，令人歡欣。

西南浸信會(Southwestern Baptist)神學院院長格林威(Adam Greenway)指出，為了珍視所有人類生命的人，必須採取行動而非只限於語言支持，因此有必要敦促立法者保護未出生的孩子。

然而另外一些主流新教領袖大力讉責裁決，聖公會首席主教庫瑞(Michael Curry)發聲明表示深感悲痛。

聯合基督教會在聯合聲明中指責最高法院的裁決，拋棄了近50年的先例，將會危及不選擇繼續懷孕的孕婦生命和福祉。

部分猶太 教組織也表示，裁決違反了接受墮胎需要的猶太傳統。

代表美國民眾的美國政教分離聯合會(Americans United for Separation of Church and State)，指裁決是對政教分離的直接攻擊，認為墮胎禁令是違反宗教自由，它已計畫提出訴訟。

反墮胎宗教組織「救援行動」(Operation Rescue)主席紐曼(Troy Newman)表示，數以百萬計的無辜生命將免於野蠻的墮胎行為，這是一場超越任何人的人權勝利。