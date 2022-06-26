捲最高法院墮胎權案件 密州衛生廳長：與我無關

因主管職務關係，名字被捲入世紀大案的密西西比州衛生廳長多布斯。(美聯社)

最高法院24日對「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決，讓使得維持近半世紀以來美國各州墮胎 法律將從此改觀。全案名稱中的原告多布斯(Thomas Dobbs)，聲名大噪，但他極力表示，此案他個人絲毫無關。

來自密西西比州 的「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」裡，「傑克森婦女健康組織」長久以來是州內唯一的提供墮胎服務的診所。2018年，密州通過州法，禁止妊娠15周以上墮胎，僅容許極少數狀況除外，即使強暴或亂倫受害者也必須遵守新法。「傑克森婦女健康組織」及旗下診所一名醫師不服，將密州衛生主管官員告上聯邦法院，指控密州禁止墮胎的州法違憲。

聯邦地方法院及第五巡迴聯邦上訴法院都裁定「傑克森婦女健康組織」勝訴，密州禁止墮胎州法因此受阻。密州政府向聯邦最高院 提出上訴，獲得最高院受理，去年開始聽審。

密州政府24日上勝訴，等於州法禁止婦女墮胎並沒有違憲；也就是保障婦女墮胎權益的1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)於24日遭最高法院推翻。

消息傳出後，名字出現在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」的原告當事人多布斯卻說，事件與自己無關。

傳染疾病醫師出身的多布斯是密西西比州衛生廳長，對於自己的名字突然成為新聞報導的重大判例，多布斯接受媒體訪問時說：「感覺滿奇怪的。」

基於主權豁免(sovereign immunity)保護原則，州政府免於成為訴訟被告，原告打官司時變成對主管機關首長提告。「傑克森婦女健康組織」墮胎診所屬於衛生廳管轄範圍，身為衛生廳長的多布斯因此成了「傑克森婦女健康組織」訴訟案的被告。在密州州府上訴最高院時，多布斯成為原告。

多布斯說：「事實上，限制墮胎州法通過時，是在我當衛生廳長之前。」他表示：「坦白講，這跟我一點關係也沒有。」

多布斯2018年出任密州衛生廳長，今年7月將卸任，轉任密西西比大學(University of Mississippi)醫學中心人口健康學院院長。

就在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」成為討論墮胎權的輿論焦點之際，多布斯則忙著在密州對抗新冠疫情。在推特發文中，多布斯經常呼籲民眾要接種新冠疫苗加強針，並勸導民眾如果感染新冠病毒可以使用抗病毒口服藥Paxlovid以及單株抗體(monoclonal antibody)藥物。