同志驕傲大遊行 歡慶難掩隱憂 墮胎保護裁決終結 擔心更多權利消失

全美同志團體26日將在全美各大城市大遊行，表達維權決心。圖為加州洛杉磯12日舉行同志驕傲大遊行。(Getty Images)

美聯社報導，同志 驕傲紀念活動有時像民權大勝利派對，但當前環境出現更多性取向和性別認同的法律與言論戰，許多人憂心，聯邦最高法院終結墮胎保護的裁決恐開啟一扇大門，使更多權利消失。

紐約市、舊金山、芝加哥、丹佛和多倫多等地預計26日集結大量人潮，在歷經兩年的防疫限制後，眾人將大規模喜迎同志驕傲活動；這些活動將若往年一樣歡騰熱鬧，只不過今年活動更添迫切與憂慮感。

保守派大法官湯瑪斯24日在裁決意見書中呼籲，推翻最高院先前承認的節育與同性憲法權，稱這些判決「顯然是錯誤決定」。湯瑪斯的意見並無法律效力，但似乎暗示下波最高院會考慮受審推翻保障同志權益的各州同性法律是否違憲。這項發展立即引發全美同志維權群體的強烈緊張。

老年同志維權團體SAGE執行長亞當斯 (Michael Adams)表示：「全國各地出現太多反LGBTQ攻擊，許多攻擊是為了要抹殺我們的存在，讓我們消失。」

亞當斯指出，因先前民權勝利而有不實安全感的人已經清醒，「我們很多人明白在美國爭取平等、平權和社會正義的歷史，而且深知這場抗爭永遠不會停止。」

極端人士對驕傲活動的敵意日益加深，包括籌劃攻擊愛達荷州的遊行 ，同時多州保守派政府提出或通過許多反同志立法。

同志人權倡議組織「浪達法律基金會」(Lambda Legal)法律兼政策主任珍妮佛．皮澤(Jennifer Pizer)表示：「今年，我們見到多州州議會日益積極提出具敵意的反同志法案，今年通過量更勝去年。」

長年參加紐約市驕傲活動的70歲尼格雷利(Joe Negrelli)表示，這顯示同志活動除了慶祝外，仍需要更多行動；他擔心婚姻平等權恐被推翻，這讓他想放更多精力參與同志遊行。

不只是立法和法院裁決，追蹤仇恨言論的人士指出，網路上出現更多反同志用語，讓人擔心極端人士恐以此為號召採取行動，例如在成人變裝唸故事書給小孩聽的「變裝王后故事時間」(Drag Queen Story Hours)活動中，出現示威和肢體干擾。

愛達荷州6月初舉行同志驕傲月活動時，遭穿著防暴裝備的白人至上主義暨反同志團體闖入搗亂，其中31名成員被控謀畫大規模騷動而遭逮捕。

同志維權人士表示，這不代表同志慶祝活動會取消；皮澤表示：「驕傲活動可以同時歡樂慶祝，並兼具抗議發聲的功能。」