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德州羅布小學濫射滿月 拜登簽控槍法案 30多年來最嚴限槍令

編譯柯立偉／綜合25日電
拜登總統25日在白宮羅斯福廳簽字生效國會通過的「兩黨更安全社區法」。右為第一夫人吉兒。(美聯社)
拜登總統25日在白宮羅斯福廳簽字生效國會通過的「兩黨更安全社區法」。右為第一夫人吉兒。(美聯社)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)6月24日爆發槍擊案，引起全美憤怒，要求檢討槍枝管制的聲浪高漲不退；國會迅速回應，時隔僅一月，國會參眾兩院先後在23及24日兩天快馬加鞭通過兩黨協商成功的控槍法案後，拜登總統立即25日在白宮簽署「兩黨更安全社區法」(Bipartisan Safer Communities Act)生效。這雖是兩黨妥協的結果，但已是30多年來國會通過最嚴格的限槍令，拜登直呼「我們做到了」。

拜登25日偕同第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)簽署法案時說：「時間就是生命，這部法案的通過將挽救許多人的性命；我們一直從受害者家屬聽到痛徹心扉、要求政府『做點什麼』的吶喊，而我們今天做到了；雖然政府不可能完成所有事，但我們確實正在往正確的方向邁進。」

僅在5月就發生兩起濫射槍擊慘案。先是5月14日紐約州水牛城超市發生種族歧視槍擊血案，10名非裔遭到種族歧視的殺害。接著5月24日，德州羅布小學再爆出濫射槍案，21位師生倒在教室血泊中。兩名槍手都是剛滿符合購槍年紀的18歲青少年。兩件血案引爆全美憤怒，要求國會採取控槍立法。

爆發濫射的德州羅布小學槍案，19位小學生與兩位老師遇難。(美聯社)
爆發濫射的德州羅布小學槍案，19位小學生與兩位老師遇難。(美聯社)

拜登簽署生效的控槍法案將進一步收緊21歲以下成年人購槍的背景調查、限制有家庭暴力傾向者的槍枝權利，並幫助各州制定紅旗法案(Red Flag)，擴大州政府自危險人物手中暫時強制取走槍枝的權限；此外，這部法案還將撥款130億元，大部分用於完善心理安全網絡並幫助遭受槍擊學校的重建。

拜登指出：「這部法案其實沒有一步達到我認為最理想的狀態，但至少包含了我長期以來呼籲採取為拯救生命的行動；我還有很多關於進一步限制槍枝的工作要做，我永遠不會放棄，不過無可否認的是今天確實是值得紀念的一天；上帝保佑，這部法案會拯救很多人的生命。」

另方面，拜登也表示為了撫慰受害者家屬的創傷，7月11日將針對受害家庭舉辦一場活動；拜登說：「不論我們做什麼，都無法填補因槍枝暴力而失去靈魂的家庭心中的空白，他們的孩子、丈夫、妻子再也不能回來；但我們由衷地感謝他們的帶路，使其他家庭不必再經歷一次他們經歷過的傷害與痛苦。」

拜登總統25日在白宮羅斯福廳簽字生效國會通過的「兩黨更安全社區法」。右為第一夫人...
拜登總統25日在白宮羅斯福廳簽字生效國會通過的「兩黨更安全社區法」。右為第一夫人吉兒。(美聯社)

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