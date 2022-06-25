我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

「免費學童餐」延至今夏 國會通過 送拜登總統簽署

編譯孫梁／綜合24日電
國會24日通過「維持兒童餐食法案」，繼續延長為所有學生提供免費餐食的營養計畫至新學年開始。(Getty Images)
國會24日通過「維持兒童餐食法案」，繼續延長為所有學生提供免費餐食的營養計畫至新學年開始。(Getty Images)

國會24日通過「維持兒童餐食法案」(Keep Kids Fed Act)，延長今年夏天為所有學生提供免費餐食的營養計畫，直至新學年開始；法案現已提交拜登總統簽署。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說：「我們今天的行動避免了危險的飢餓懸崖，保證整個夏天都可為所有兒童提供免費餐食，同時有助於學校維持供應鏈和控制下一學年的成本升高。」

國會在疫情爆發後不久決定，全國所有的學校均可為所有兒童提供免費餐點，而不僅只在低收入兒童集中的社區，並為學生提供可帶回家的食物；此計畫原定6月30日失效，如今國會決定延長到今年夏天，所有學生無論家庭是何收入水平，都可繼續在學校領取免費餐食，直至新的學年開始。

參院兩黨本周達成協議，規定未來的新學年可為符合半價午餐計畫的學生提供免費餐食，但這一規定在最終版本中被刪除；參院農業、營養和林業委員會主席、民主黨參議員黛比·史泰比諾(Debbie Stabenow)說：「我對拿掉這一規定表示失望，但如果沒有這一法案，我們就等於沒為兒童提供任何支持。」

維權組織表示，國會的法案為有需求的家庭提供了救助，但符合半價午餐計畫的學生卻不能獲得免費午餐，而他們的家庭則因食物和汽油價格飆升而困苦。維權組織還表示，由於國會的法案通過較晚，今年夏天的食物供應點將會減少。

「一個孩子都不能餓」(Share Our Strength's No Kid Hungry)運動的副會長麗莎·戴維斯(Lisa Davis)說：「食物、汽油和住房都在漲價，而符合半價午餐資格的學生只因為家庭收入稍多了一點，就不能獲得學校餐食計畫的援助，但他們的收入並沒有達到滿足基本需要的程度，我們讓他們處於尷尬的境地。」

參院 低收入 拜登

上一則

白宮取消「詐騙大學」學生60億元學貸 20萬人受惠

下一則

夭折嬰兒可能隨髒床單丟棄 醫院挨告 家屬泣：別再弄丟孩子遺體

延伸閱讀

華府2公關收費助台拓外交 曾牽線蔡英文電賀川普當選

華府2公關收費助台拓外交 曾牽線蔡英文電賀川普當選
司法部檔案揭露 台方花錢找華府2公關 助台美外交

司法部檔案揭露 台方花錢找華府2公關 助台美外交
國會暴亂都怪川普？麥卡錫：這個國家人人有責

國會暴亂都怪川普？麥卡錫：這個國家人人有責
波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

熱門新聞

佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

2022-06-23 21:21
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2022-06-17 22:15
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案