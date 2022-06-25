「免費學童餐」延至今夏 國會通過 送拜登總統簽署

國會24日通過「維持兒童餐食法案」，繼續延長為所有學生提供免費餐食的營養計畫至新學年開始。(Getty Images)

國會24日通過「維持兒童餐食法案」(Keep Kids Fed Act)，延長今年夏天為所有學生提供免費餐食的營養計畫，直至新學年開始；法案現已提交拜登 總統簽署。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說：「我們今天的行動避免了危險的飢餓懸崖，保證整個夏天都可為所有兒童提供免費餐食，同時有助於學校維持供應鏈和控制下一學年的成本升高。」

國會在疫情爆發後不久決定，全國所有的學校均可為所有兒童提供免費餐點，而不僅只在低收入 兒童集中的社區，並為學生提供可帶回家的食物；此計畫原定6月30日失效，如今國會決定延長到今年夏天，所有學生無論家庭是何收入水平，都可繼續在學校領取免費餐食，直至新的學年開始。

參院 兩黨本周達成協議，規定未來的新學年可為符合半價午餐計畫的學生提供免費餐食，但這一規定在最終版本中被刪除；參院農業、營養和林業委員會主席、民主黨參議員黛比·史泰比諾(Debbie Stabenow)說：「我對拿掉這一規定表示失望，但如果沒有這一法案，我們就等於沒為兒童提供任何支持。」

維權組織表示，國會的法案為有需求的家庭提供了救助，但符合半價午餐計畫的學生卻不能獲得免費午餐，而他們的家庭則因食物和汽油價格飆升而困苦。維權組織還表示，由於國會的法案通過較晚，今年夏天的食物供應點將會減少。

「一個孩子都不能餓」(Share Our Strength's No Kid Hungry)運動的副會長麗莎·戴維斯(Lisa Davis)說：「食物、汽油和住房都在漲價，而符合半價午餐資格的學生只因為家庭收入稍多了一點，就不能獲得學校餐食計畫的援助，但他們的收入並沒有達到滿足基本需要的程度，我們讓他們處於尷尬的境地。」